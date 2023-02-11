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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Аталанта
Лацио - Аталанта: обзор матча 11 февраля 2023
Лацио
11.02.2023, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
23'
Д. Дзаппакоста
65'
Р. Хойлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Аталанта
89'
Замена
Ж. Бога
️️️️
А. Лукман
89'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Р. Хойлунд
65'
ГОЛ! 0:2!
Р. Хойлунд
Пас отдал
А. Лукман
63'
Замена
М. Демирал
️️️️
Х. Хатебур
60'
Желтая карточка
М. де Рон
58'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Д. Скальвини
Замена
Педро
️️️️
Ф. Андерсон
58'
Замена
М. Лаццари
️️️️
Э. Хюсай
58'
Замена
М. Весино
️️️️
Д. Катальди
58'
57'
Желтая карточка
Д. Скальвини
Желтая карточка
М. Дзакканьи
40'
Замена
Патрик
️️️️
А. Романьоли
39'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дзаппакоста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
19
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
15
Мартен де Рон
ОП
13
Эдерсон
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Педро
ПВ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Томмазо Бертини
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-2-3-1
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
16
Казале
4
Хюсай
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
7
Андерсон
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
3-4-1-2
1
Муссо
19
Джимсити
2
Толой
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
8
Коопмейнерс
15
де Рон
33
Хатебур
13
Эдерсон
19
Хойлунд
11
Лукман
26
Романьоли
4
Патрик
4
Патрик
26
Романьоли
4
Хюсай
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Хюсай
32
Катальди
15
Весино
15
Весино
32
Катальди
7
Андерсон
9
Педро
9
Педро
7
Андерсон
42
Скальвини
19
Паломино
19
Паломино
42
Скальвини
33
Хатебур
28
Демирал
28
Демирал
33
Хатебур
11
Лукман
13
Бога
13
Бога
11
Лукман
19
Хойлунд
91
Сапата
91
Сапата
19
Хойлунд
Остались в запасе
Лацио
Аталанта
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Томмазо Бертини
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Томмазо Бертини
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лацио - Аталанта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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Аталанта
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
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«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
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2
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