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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Аталанта
Лацио - Аталанта: обзор матча 08 октября 2023
Лацио
08.10.2023, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 2
Завершен
Аталанта
5'
Ш. Де Кетеларе (АГ)
11'
В. Кастелланос
83'
М. Весино
33'
Эдерсон
63'
С. Колашинац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Аталанта
Желтая карточка
М. Весино
84'
ГОЛ! 3:2!
М. Весино
Пас отдал
В. Кастелланос
83'
81'
Замена
Э. Хольм
️️️️
М. Руджери
81'
Замена
М. Баккер
️️️️
Д. Дзаппакоста
80'
Желтая карточка
М. Руджери
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Ф. Андерсон
78'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Н. Ровелла
77'
70'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Ш. Де Кетеларе
Замена
Д. Камада
️️️️
М. Гендузи
64'
63'
ГОЛ! 2:2!
С. Колашинац
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
60'
Замена
А. Лукман
️️️️
Д. Скамакка
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
55'
Замена
М. Весино
️️️️
Л. Альберто
55'
46'
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
М. Пашалич
33'
ГОЛ! 2:1!
Эдерсон
Пас отдал
М. Руджери
ГОЛ! 2:0!
В. Кастелланос
Пас отдал
Ф. Андерсон
11'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ш. Де Кетеларе
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
18
Даичи Камада
АП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
4-1-1-3-1
49
Проведель
4
Хюсай
26
Романьоли
16
Казале
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
7
Андерсон
18
Альберто
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
3-3-1-2-1
1
Муссо
23
Колашинац
19
Джимсити
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
15
де Рон
13
Руджери
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
6
Ровелла
32
Катальди
32
Катальди
6
Ровелла
18
Альберто
15
Весино
15
Весино
18
Альберто
6
Гендузи
18
Камада
18
Камада
6
Гендузи
7
Андерсон
11
Исаксен
11
Исаксен
7
Андерсон
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
77
Дзаппакоста
5
Баккер
5
Баккер
77
Дзаппакоста
13
Руджери
3
Хольм
3
Хольм
13
Руджери
8
Пашалич
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
10
Муриэль
10
Муриэль
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
11
Лукман
11
Лукман
9
Скамакка
Остались в запасе
Лацио
Аталанта
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Тома Башич
ЦП
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лацио - Аталанта
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
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