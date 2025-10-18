Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо» – «Ахмат»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.87

18 октября 2025 9:33
Динамо - Ахмат
19 окт. 2025, воскресенье 19:30 | Россия. Премьер-лига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа «Динамо»
Сделать ставку

19 октября на «ВТБ Арене» в Москве «Динамо» примет «Ахмат» в рамках 12-го тура Российской Премьер-лиги. Обе команды соседствуют в турнирной таблице, набрав по 15 очков, и попытаются укрепить позиции в середине сезона.

«Динамо»

Москвичи в текущем сезоне показывают зрелищный, но нестабильный футбол. В предыдущем туре команда проиграла «Локомотиву» (3:5), хотя до этого уверенно обыгрывала «Крылья Советов» (3:2) и «Оренбург» (3:1). В атаке «Динамо» действует агрессивно – за последние пять матчей команда забила 13 голов, но при этом пропустила восемь. Лидером нападения остаeтся Иван Сергеев, оформивший пять мячей в чемпионате. Проблема клуба – нестабильная оборона, которая часто теряет концентрацию после пропущенного. Однако дома «Динамо» традиционно играет с напором и создаeт немало моментов.

«Ахмат»

Грозненцы выступают примерно на том же уровне: 15 очков после 11 туров и девятое место в таблице. В последнем туре «Ахмат» уступил лидеру чемпионата «Краснодару» (0:2), прервав удачную серию. Тем не менее команда показывает сбалансированную игру, а в атаке выделяется Георгий Мелкадзе, забивший четыре мяча. В последних пяти матчах «Ахмат» забил шесть голов и столько же пропустил – показатель ровной, но неустойчивой формы. Команда предпочитает действовать вторым номером, делая ставку на контратаки и фланговые навесы.

Факты о командах

«Динамо»

  • Забивает в 4 последних матчах РПЛ
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 2.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 15 очков и 8-е место после 11 туров

«Ахмат»

  • Не выигрывает на выезде в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 из 8 последних встреч
  • 15 очков и 9-е место в таблице

Личные встречи
36% (14)
33% (13)
31% (12)
46
Забитых мячей
40
1.18
В среднем за матч
1.03
6:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  1:1
Товарищеские матчи,
Динамо
1 : 1
08.07.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
1 : 1
02.12.2024
Динамо
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
4 : 2
15.09.2024
Ахмат
Товарищеские матчи,
Динамо
0 : 3
30.06.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
2 : 0
09.03.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
1 : 1
01.10.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
0 : 3
14.05.2023
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Ахмат
2 : 1
23.11.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
2 : 1
02.10.2022
Динамо
Россия. Кубок, 2 тур
Динамо
2 : 1
13.09.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
2 : 0
15.04.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
2 : 1
14.08.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1 : 2
28.02.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1 : 0
21.09.2020
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
2 : 3
13.03.2020
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
02.11.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
0 : 0
27.04.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 0
28.10.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1 : 1
18.11.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
2 : 0
29.07.2017
Динамо
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0 : 1
14.03.2016
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
1 : 1
21.08.2015
Динамо
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
0 : 0
19.04.2015
Динамо
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
3 : 0
23.11.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Ахмат
1 : 0
27.04.2014
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Динамо
1 : 0
03.08.2013
Ахмат
Товарищеские матчи,
Динамо
1 : 1
01.03.2013
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ахмат
1 : 2
09.12.2012
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Динамо
1 : 2
19.08.2012
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
6 : 2
13.08.2011
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
0 : 0
16.04.2011
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Динамо
3 : 1
12.09.2010
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Ахмат
1 : 1
18.04.2010
Динамо
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
0 : 1
09.08.2009
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
1 : 0
04.04.2009
Динамо
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ахмат
0 : 0
19.10.2008
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
2 : 1
16.05.2008
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
0 : 1
23.10.2005
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
18.06.2005
Динамо
Показать все

Прогноз на матч «Динамо» – «Ахмат»

Команды демонстрируют примерно одинаковый уровень, но стили игры различаются: «Динамо» предпочитает открытый футбол с обилием атак, а «Ахмат» полагается на плотную оборону и быстрые выпады. Москвичи выглядят предпочтительнее – дома они чаще доминируют и создают моменты, особенно против соперников из середины таблицы. При этом оборона «Динамо» нестабильна, что оставляет гостям шанс забить. Ожидается динамичный матч с несколькими голами, где хозяева будут ближе к победе.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо» – коэффициент 1.87
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.92

1.87
Победа «Динамо»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо
Другие прогнозы
19.10.2025
10:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Енисей - Спартак К
Победа «Спартака»
19.10.2025
12:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Тюмень - Динамо-2
Победа «Тюмени»
19.10.2025
12:00
2.40
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск - Арсенал
Победа «Челябинска»
19.10.2025
13:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Леон Сатурн - Космос
Победа «Леон Сатурн»
19.10.2025
13:00
2.06
Украина. Премьер-лига, 9 тур
ЛНЗ - Колос
Победа «ЛНЗ»
19.10.2025
13:00
1.77
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Слуцк - Молодечно
Победа «Слуцка»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 