19 октября на «ВТБ Арене» в Москве «Динамо» примет «Ахмат» в рамках 12-го тура Российской Премьер-лиги. Обе команды соседствуют в турнирной таблице, набрав по 15 очков, и попытаются укрепить позиции в середине сезона.

«Динамо»

Москвичи в текущем сезоне показывают зрелищный, но нестабильный футбол. В предыдущем туре команда проиграла «Локомотиву» (3:5), хотя до этого уверенно обыгрывала «Крылья Советов» (3:2) и «Оренбург» (3:1). В атаке «Динамо» действует агрессивно – за последние пять матчей команда забила 13 голов, но при этом пропустила восемь. Лидером нападения остаeтся Иван Сергеев, оформивший пять мячей в чемпионате. Проблема клуба – нестабильная оборона, которая часто теряет концентрацию после пропущенного. Однако дома «Динамо» традиционно играет с напором и создаeт немало моментов.

«Ахмат»

Грозненцы выступают примерно на том же уровне: 15 очков после 11 туров и девятое место в таблице. В последнем туре «Ахмат» уступил лидеру чемпионата «Краснодару» (0:2), прервав удачную серию. Тем не менее команда показывает сбалансированную игру, а в атаке выделяется Георгий Мелкадзе, забивший четыре мяча. В последних пяти матчах «Ахмат» забил шесть голов и столько же пропустил – показатель ровной, но неустойчивой формы. Команда предпочитает действовать вторым номером, делая ставку на контратаки и фланговые навесы.

Факты о командах

«Динамо»

Забивает в 4 последних матчах РПЛ

Пропускает в 5 матчах подряд

В среднем: 2.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

15 очков и 8-е место после 11 туров

«Ахмат»

Не выигрывает на выезде в 3 последних матчах

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 из 8 последних встреч

15 очков и 9-е место в таблице

Прогноз на матч «Динамо» – «Ахмат»

Команды демонстрируют примерно одинаковый уровень, но стили игры различаются: «Динамо» предпочитает открытый футбол с обилием атак, а «Ахмат» полагается на плотную оборону и быстрые выпады. Москвичи выглядят предпочтительнее – дома они чаще доминируют и создают моменты, особенно против соперников из середины таблицы. При этом оборона «Динамо» нестабильна, что оставляет гостям шанс забить. Ожидается динамичный матч с несколькими голами, где хозяева будут ближе к победе.

Рекомендованные ставки