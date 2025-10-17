Введите ваш ник на сайте
«Рома» – «Интер»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.35

17 октября 2025 9:00
Рома - Интер
18 окт. 2025, суббота 21:45 | Италия. Серия А, 7 тур
1.35
Обе команды забьют
18 октября на «Олимпийском стадионе» состоится центральный матч 7-го тура Серии А – «Рома» принимает «Интер». Обе команды в отличной форме и ведут борьбу за верхние позиции. Противостояние обещает стать одним из самых зрелищных в туре.

«Рома»

Команда идeт второй в таблице с 15 очками после шести туров. «Рома» выиграла три последних матча подряд, включая победу над «Фиорентиной» (2:1). При этом клуб уверенно действует в защите – всего три пропущенных мяча за пять игр.В атаке стабильность обеспечивает Матиас Соуле, лучший бомбардир команды. «Рома» эффективно использует фланговые атаки и опасна при стандартах. На своeм поле команда играет агрессивно и часто забивает первой.

«Интер»

Миланский клуб занимает четвeртое место, имея 12 очков после шести туров. В прошлом туре «Интер» разгромил «Кремонезе» (4:1), а ранее уверенно обыграл «Кальяри» и «Сассуоло». Команда обладает лучшей атакой чемпионата – 17 голов в шести матчах, а Лаутаро Мартинес с семью забитыми мячами лидирует в гонке бомбардиров.«Интер» стабильно забивает уже 12 матчей подряд и остаeтся одним из самых сбалансированных коллективов лиги – при мощной атаке команда пропускает в среднем менее гола за игру.

Факты о командах

«Рома»

  • Побеждает в 3 матчах подряд
  • Забивает в 3 последних встречах
  • В среднем: 1.4 забито, 0.6 пропущено (последние 5 игр)
  • 15 очков и 2-е место после 6 туров

«Интер»

  • Побеждает в 3 матчах подряд
  • Забивает в 12 матчах подряд
  • В среднем: 2.4 забито, 0.6 пропущено (последние 5 игр)
  • 12 очков и 4-е место в таблице

Прогноз на матч «Рома» – «Интер»

Обе команды демонстрируют отличную форму, но «Интер» выглядит чуть мощнее в атаке и способен лучше адаптироваться к плотной обороне соперника. «Рома» на своeм поле сыграет от баланса, делая ставку на быстрые переходы из обороны в атаку.Ожидается плотная игра с большим вниманием к центру поля. Однако учитывая атакующий потенциал гостей и их уверенную реализацию, «Интер» имеет больше шансов увезти очки из Рима. В то же время «Рома» вряд ли останется без гола – еe игра дома всегда опасна. Наиболее вероятен сценарий с обменом мячами и активным первым таймом.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.35
  • Фора (0) на «Интер» – коэффициент 1.92

Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А
