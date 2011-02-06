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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Рома
Интер - Рома: обзор матча 06 февраля 2011
Интер
06.02.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
5 : 3
Завершен
Рома
3'
У. Снейдер
34'
С. Это'О
63'
С. Это'О (П)
72'
Т. Мотта
90+1'
Э. Камбьяссо
12'
Ф. Симплисио
78'
М. Вучинич
82'
С. Лориа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Рома
ГОЛ! 5:3!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
Х. Дзанетти
+1
Желтая карточка
Д. Де Росси
ГОЛ! 4:3!
С. Лориа
ГОЛ! 4:2!
М. Вучинич
Пас отдал
Д. Де Росси
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
У. Снейдер
ГОЛ! 4:1!
Т. Мотта
Пас отдал
С. Это'О
Замена
Д. Милито
️️️️
Д. Паццини
Замена
Л. Греко
️️️️
Ф. Симплисио
Замена
Р. Таддеи
️️️️
С. Перротта
Замена
С. Лориа
️️️️
Ж. Менез
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Это'О
Красная карточка
Н. Бурдиссо
Желтая карточка
М. Боррьелло
Травма
Т. Мотта
Желтая карточка
Х. Харджа
ГОЛ! 2:1!
С. Это'О
12'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Симплисио
Пас отдал
М. Кассетти
ГОЛ! 1:0!
У. Снейдер
Пас отдал
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
13
Хуссин Харджа
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
(К)
ОП
30
Фабио Симплисио
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
7
Жереми Менез
АП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Рома
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
4-1-2-1-2
20
Сезар
4
Дзанетти
2
Кордоба
13
Раноккия
13
Майкон
91
Камбьяссо
13
Харджа
8
Мотта
10
Снейдер
9
Это'О
11
Паццини
4-1-2-1-2
12
Сержио
27
Кассетти
8
Бурдиссо
4
Жуан
6
Риисе
16
Де Росси
30
Симплисио
20
Перротта
7
Менез
9
Вучинич
22
Боррьелло
10
Снейдер
5
Нагатомо
5
Нагатомо
10
Снейдер
11
Паццини
22
Милито
22
Милито
11
Паццини
7
Менез
51
Лориа
51
Лориа
7
Менез
30
Симплисио
19
Греко
19
Греко
30
Симплисио
20
Перротта
11
Таддеи
11
Таддеи
20
Перротта
Остались в запасе
Интер
Рома
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Интер - Рома
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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