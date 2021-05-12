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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Рома
Интер - Рома: обзор матча 12 мая 2021
Интер
12.05.2021, среда, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
3 : 1
Завершен
Рома
11'
М. Брозович
20'
М. Весино
90'
Р. Лукаку
31'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Рома
ГОЛ! 3:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Хакими
90'
88'
Замена
Б. Перес
️️️️
Р. Карсдорп
82'
Желтая карточка
Р. Карсдорп
Замена
Э. Янг
️️️️
М. Дармиан
78'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Л. Мартинес
77'
77'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Б. Кристанте
71'
Желтая карточка
М. Кумбула
Замена
С. Сенси
️️️️
М. Весино
59'
Замена
А. Хакими
️️️️
И. Перишич
59'
46'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Педро
Замена
Л. Мартинес
️️️️
А. Санчес
35'
31'
ГОЛ! 2:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Э. Джеко
28'
Желтая карточка
Д. Сантон
ГОЛ! 2:0!
М. Весино
Пас отдал
Р. Лукаку
20'
ГОЛ! 1:0!
М. Брозович
Пас отдал
М. Дармиан
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Раду
33
Д'Амброзио
37
Шкриньяр
13
Раноккия
36
Дармиан
77
Брозович
23
Барелла
15
Весино
5
Перишич
4
Санчес
9
Лукаку
4-1-2-2-1
13
Фузато
2
Карсдорп
23
Манчини
3
Кумбула
18
Сантон
5
Дарбо
22
Мхитарян
4
Кристанте
9
Педро
7
Пеллегрини
10
Джеко
36
Дармиан
15
Янг
15
Янг
36
Дармиан
5
Перишич
2
Хакими
2
Хакими
5
Перишич
15
Весино
8
Сенси
8
Сенси
15
Весино
Мартинес
9
Пинамонти
9
Пинамонти
Мартинес
4
Санчес
10
Мартинес
10
Мартинес
4
Санчес
2
Карсдорп
33
Перес
33
Перес
2
Карсдорп
4
Кристанте
12
Вильяр
12
Вильяр
4
Кристанте
9
Педро
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
9
Педро
Остались в запасе
Интер
Рома
93
Даниэле Паделли
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Антонио Конте
59
Никола Залевски
ЛЗ
83
Антонио Миранте
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Жуан
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
83
Антонио Миранте
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Жуан
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Интер - Рома
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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