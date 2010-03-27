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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Интер
Рома - Интер: обзор матча 27 марта 2010
Рома
27.03.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Интер
18'
Д. Де Росси
75'
Л. Тони
69'
Д. Милито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Интер
+2
Желтая карточка
К. Киву
Желтая карточка
М. Бриги
+1
Желтая карточка
С. Это'О
Замена
Ф. Тотти
️️️️
М. Вучинич
Желтая карточка
Майкон
Замена
К. Киву
️️️️
Т. Мотта
Замена
М. Бриги
️️️️
Д. Де Росси
ГОЛ! 2:1!
Л. Тони
Пас отдал
Р. Таддеи
Замена
Р. Таддеи
️️️️
Ж. Менез
ГОЛ! 1:1!
Д. Милито
Замена
Г. Пандев
️️️️
Д. Станкович
Желтая карточка
С. Перротта
Желтая карточка
Лусио
Желтая карточка
Т. Мотта
Желтая карточка
Х. Дзанетти
Желтая карточка
В. Самуэль
Желтая карточка
Ж. Менез
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Росси
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
(К)
ЛП
7
Давид Писарро
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
7
Жереми Менез
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
5
Деян Станкович
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Рома
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
4-4-2
12
Сержио
6
Риисе
4
Жуан
8
Бурдиссо
27
Кассетти
16
Де Росси
7
Писарро
20
Перротта
7
Менез
9
Вучинич
18
Тони
4-1-3-2
20
Сезар
13
Майкон
6
Самуэль
2
Лусио
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
5
Станкович
10
Снейдер
8
Мотта
9
Это'О
22
Милито
16
Де Росси
4
Бриги
4
Бриги
16
Де Росси
7
Менез
11
Таддеи
11
Таддеи
7
Менез
9
Вучинич
10
Тотти
10
Тотти
9
Вучинич
8
Мотта
26
Киву
26
Киву
8
Мотта
5
Станкович
21
Пандев
21
Пандев
5
Станкович
Остались в запасе
Рома
Интер
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Рома - Интер
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая); "Россия 2" 19:55 (прямая)
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