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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Интер
Рома - Интер: обзор матча 26 августа 2017
Рома
26.08.2017, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 3
Завершен
Интер
15'
Э. Джеко
67'
М. Икарди
77'
М. Икарди
87'
М. Весино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Интер
87'
ГОЛ! 1:3!
М. Весино
Пас отдал
И. Перишич
77'
ГОЛ! 1:2!
М. Икарди
Пас отдал
И. Перишич
67'
ГОЛ! 1:1!
М. Икарди
Пас отдал
А. Кандрева
Желтая карточка
Жуан
22'
19'
Желтая карточка
А. Кандрева
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Р. Наингголан
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-3-3
1
Алиссон
44
Манолас
15
Жуан
11
Коларов
17
Фасио
44
Наингголан
16
Де Росси
8
Строотман
10
Джеко
92
Дефрель
8
Перотти
4-4-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
14
Шкриньяр
13
Миранда
5
Нагатомо
87
Кандрева
21
Гальярдини
15
Весино
6
Валеро
14
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Рома
Интер
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Рома - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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