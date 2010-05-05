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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Рома
Интер - Рома: обзор матча 05 мая 2010
Интер
05.05.2010, среда, 22:45
Италия. Кубок, Финал
1 : 0
Завершен
Рома
40'
Д. Милито
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Рома
Замена
С. Мунтари
️️️️
М. Балотелли
Вторая желтая
Ф. Тотти
Желтая карточка
С. Это'О
Желтая карточка
Ф. Тотти
Замена
Ж. Менез
️️️️
Л. Тони
Желтая карточка
В. Самуэль
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Д. Писарро
Замена
М. Мотта
️️️️
Н. Бурдиссо
Желтая карточка
К. Киву
ГОЛ! 1:0!
Д. Милито
Замена
В. Самуэль
️️️️
И. Кордоба
Желтая карточка
С. Перротта
Желтая карточка
М. Матерацци
14'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Замена
М. Балотелли
️️️️
У. Снейдер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
5
Деян Станкович
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
4-3-1-2
20
Сезар
26
Киву
0
Матерацци
2
Кордоба
13
Майкон
91
Камбьяссо
8
Мотта
4
Дзанетти
10
Снейдер
22
Милито
9
Это'О
4-4-2
12
Сержио
8
Бурдиссо
4
Жуан
5
Мексес
6
Риисе
11
Таддеи
7
Писарро
20
Перротта
16
Де Росси
9
Вучинич
18
Тони
2
Кордоба
6
Самуэль
6
Самуэль
2
Кордоба
Балотелли
4
Мунтари
4
Мунтари
Балотелли
10
Снейдер
45
Балотелли
45
Балотелли
10
Снейдер
8
Бурдиссо
16
Мотта
16
Мотта
8
Бурдиссо
7
Писарро
10
Тотти
10
Тотти
7
Писарро
18
Тони
7
Менез
7
Менез
18
Тони
Остались в запасе
Интер
Рома
0
Франческо Тольдо
ВР
5
Деян Станкович
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
18
Богдан Лобонц
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
5
Деян Станкович
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Интер - Рома
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Олимпико
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