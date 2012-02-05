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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Интер
Рома - Интер: обзор матча 05 февраля 2012
Рома
05.02.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 22 тур
4 : 0
Завершен
Интер
14'
Жуан
42'
Ф. Борини
50'
Ф. Борини
89'
Б. Кркич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Интер
ГОЛ! 4:0!
Б. Кркич
Пас отдал
Д. Пишителла
Желтая карточка
Жуан
Замена
Д. Пишителла
️️️️
Ф. Борини
Желтая карточка
Р. Таддеи
Замена
Б. Кркич
️️️️
Э. Ламела
Замена
Ф. Симплисио
️️️️
Ф. Гаго
Желтая карточка
Д. Фараони
Замена
Д. Фараони
️️️️
Майкон
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
Д. Де Росси
ГОЛ! 3:0!
Ф. Борини
Пас отдал
Жуан
Замена
А. Поли
️️️️
Д. Паццини
ГОЛ! 2:0!
Ф. Борини
Пас отдал
М. Пьянич
ГОЛ! 1:0!
Жуан
Пас отдал
Ф. Тотти
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
11
Родриго Таддеи
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
16
Фабио Борини
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
30
Фабио Симплисио
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
3-4-1-2
1
Стекеленбург
3
Анхель
4
Жуан
5
Хайнце
15
Пьянич
5
Гаго
11
Таддеи
16
Де Росси
9
Ламела
10
Тотти
16
Борини
4-4-2
20
Сезар
13
Майкон
6
Самуэль
2
Лусио
5
Нагатомо
4
Дзанетти
17
Паломбо
91
Камбьяссо
10
Оби
11
Паццини
22
Милито
16
Борини
14
Пишителла
14
Пишителла
16
Борини
5
Гаго
30
Симплисио
30
Симплисио
5
Гаго
9
Ламела
9
Кркич
9
Кркич
9
Ламела
13
Майкон
19
Фараони
19
Фараони
13
Майкон
11
Паццини
15
Поли
15
Поли
11
Паццини
Остались в запасе
Рома
Интер
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Рома - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 17:55 (прямая)
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