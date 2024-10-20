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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Интер
Рома - Интер: обзор матча 20 октября 2024
Рома
20.10.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 1
Завершен
Интер
60'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Интер
Замена
М. Эрмосо
️️️️
Анхелиньо
79'
Замена
М. Соуле
️️️️
П. Дибала
79'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Б. Кристанте
79'
78'
Желтая карточка
Х. Корреа
Замена
Т. Бальданци
️️️️
Н. Залевски
72'
72'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
71'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
71'
Замена
Я. Биссек
️️️️
А. Бастони
68'
Желтая карточка
М. Дармиан
Желтая карточка
Н. Писилли
62'
60'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Замена
Н. Писилли
️️️️
К. Коне
53'
Желтая карточка
Б. Кристанте
49'
48'
Желтая карточка
Н. Барелла
27'
Замена
С. де Врей
️️️️
Ф. Ачерби
12'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Х. Чалханоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Рома
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
24
Томас Паласиос
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
3-2-2-1-2
99
Свилар
59
Залевски
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
7
Пеллегрини
9
Довбик
21
Дибала
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Павар
15
Ачерби
95
Бастони
36
Дармиан
32
Димарко
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
23
Барелла
9
Тюрам
10
Мартинес
17
Анхелиньо
22
Эрмосо
22
Эрмосо
17
Анхелиньо
17
Коне
61
Писилли
61
Писилли
17
Коне
4
Кристанте
28
Ле Фе
28
Ле Фе
4
Кристанте
59
Залевски
8
Бальданци
8
Бальданци
59
Залевски
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
95
Бастони
28
Биссек
28
Биссек
95
Бастони
15
Ачерби
6
де Врей
6
де Врей
15
Ачерби
20
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
20
Чалханоглу
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
Остались в запасе
Рома
Интер
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
24
Томас Паласиос
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
24
Томас Паласиос
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Рома - Интер
2
4
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
13
Офсайды
0
1
Количество передач
485
401
Сейвы
5
3
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.04
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
- : -
05.12.2026
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Олимпико
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