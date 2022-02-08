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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Рома
Интер - Рома: обзор матча 08 февраля 2022
Интер
08.02.2022, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Рома
1'
Э. Джеко
68'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Интер - Рома
89'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Т. Абрахам
Замена
М. Весино
️️️️
А. Видаль
85'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
И. Перишич
85'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Н. Барелла
85'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Э. Джеко
76'
76'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
М. Винья
70'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
С. Оливейра
70'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Ж. Верету
ГОЛ! 2:0!
А. Санчес
Пас отдал
М. Дармиан
68'
46'
Замена
М. Кумбула
️️️️
Р. Ибаньес
Замена
С. де Врей
️️️️
А. Бастони
45'
38'
Желтая карточка
Д. Манчини
37'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
И. Перишич
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
37
Шкриньяр
95
Бастони
36
Дармиан
77
Брозович
23
Барелла
23
Видаль
5
Перишич
10
Джеко
4
Санчес
3-2-3-1-1
1
Патрисиу
3
Ибаньес
23
Манчини
6
Смоллинг
2
Карсдорп
6
Винья
22
Мхитарян
27
Оливейра
17
Верету
10
Дзаньоло
18
Абрахам
23
Барелла
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
23
Барелла
5
Перишич
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
5
Перишич
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
23
Видаль
15
Весино
15
Весино
23
Видаль
10
Джеко
10
Мартинес
10
Мартинес
10
Джеко
3
Ибаньес
3
Кумбула
3
Кумбула
3
Ибаньес
17
Верету
4
Кристанте
4
Кристанте
17
Верету
27
Оливейра
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
27
Оливейра
6
Винья
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
6
Винья
18
Абрахам
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
18
Абрахам
Остались в запасе
Интер
Рома
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
59
Никола Залевски
ЛЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Интер - Рома
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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