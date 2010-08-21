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Расписание матчей
Суперкубок Италии
Интер - Рома
Интер - Рома: обзор матча 21 августа 2010
Интер
21.08.2010, суббота, 22:45
Суперкубок Италии, Финал
3 : 1
Завершен
Рома
41'
Г. Пандев
70'
С. Это'О
81'
С. Это'О
21'
Й. Риисе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Рома
Желтая карточка
В. Самуэль
+4
+2
Желтая карточка
Ф. Мексес
Замена
М. Матерацци
️️️️
У. Снейдер
Замена
️️️️
Ж. Менез
ГОЛ! 3:1!
С. Это'О
Пас отдал
У. Снейдер
Замена
М. Марига
️️️️
Г. Пандев
ГОЛ! 2:1!
С. Это'О
Пас отдал
Д. Милито
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
М. Вучинич
Желтая карточка
Э. Камбьяссо
Замена
Р. Таддеи
️️️️
Д. Писарро
Замена
Д. Станкович
️️️️
Х. Дзанетти
ГОЛ! 1:1!
Г. Пандев
Желтая карточка
С. Перротта
ГОЛ! 0:1!
Й. Риисе
Пас отдал
Ф. Тотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Самуэль Это'О
ЛФ
22
Диего Милито
ЦФ
21
Горан Пандев
РФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
7
Давид Писарро
ОП
20
Симоне Перротта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Франческо Тотти
(К)
АП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Интер
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
5
Деян Станкович
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
Рома
32
Дони
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-2-1-3
20
Сезар
26
Киву
6
Самуэль
2
Лусио
13
Майкон
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
10
Снейдер
9
Это'О
22
Милито
21
Пандев
4-1-2-1-2
18
Лобонц
27
Кассетти
5
Мексес
4
Жуан
6
Риисе
7
Писарро
20
Перротта
16
Де Росси
10
Тотти
7
Менез
9
Вучинич
10
Снейдер
0
Матерацци
0
Матерацци
10
Снейдер
4
Дзанетти
5
Станкович
5
Станкович
4
Дзанетти
21
Пандев
31
Марига
31
Марига
21
Пандев
7
Писарро
11
Таддеи
11
Таддеи
7
Писарро
9
Вучинич
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
9
Вучинич
Остались в запасе
Интер
Рома
2
Иван Кордоба
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
32
Дони
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
2
Иван Кордоба
ЦЗ
Остались в запасе
32
Дони
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Интер - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"Россия 2" - 22:40 (прямая)
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