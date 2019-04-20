Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Рома
Интер - Рома: обзор матча 20 апреля 2019
Интер
20.04.2019, суббота, 21:30
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Рома
61'
И. Перишич
14'
С. Эль-Шаарави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Рома
84'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
Замена
Б. Кейта
️️️️
М. Политано
84'
81'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Л. Мартинес
79'
76'
Желтая карточка
Б. Кристанте
Желтая карточка
М. Весино
62'
ГОЛ! 1:1!
И. Перишич
Пас отдал
Д. Д'Амброзио
61'
Замена
М. Икарди
️️️️
Р. Наингголан
54'
46'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Д. Ундер
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Э. Джеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
19
Анте Чорич
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
3-4-2-1
1
Ханданович
6
де Врей
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
27
Асамоа
15
Весино
6
Валеро
44
Наингголан
5
Перишич
21
Политано
10
Мартинес
4-2-3-1
83
Миранте
24
Флоренци
11
Коларов
17
Фасио
15
Жуан
15
Н'Зонзи
4
Кристанте
7
Ундер
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
10
Мартинес
23
Мариу
23
Мариу
10
Мартинес
44
Наингголан
9
Икарди
9
Икарди
44
Наингголан
21
Политано
17
Кейта
17
Кейта
21
Политано
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
19
Клюйверт
7
Пеллегрини
7
Ундер
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
7
Ундер
Остались в запасе
Интер
Рома
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Кристиан Киву
1
Робин Ольсен
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
19
Анте Чорич
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
19
Анте Чорич
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Интер - Рома
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Интер
Рома
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
18:50
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
09:34
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:49
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
09:34
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
18:50
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:49
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+