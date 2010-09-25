Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Интер
Рома - Интер: обзор матча 25 сентября 2010
Рома
25.09.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 0
Завершен
Интер
90+1'
М. Вучинич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Интер
ГОЛ! 1:0!
М. Вучинич
Пас отдал
Д. Де Росси
+1
Замена
М. Бриги
️️️️
Ж. Менез
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
М. Боррьелло
Желтая карточка
Ж. Менез
Замена
М. Вучинич
️️️️
Ф. Тотти
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Желтая карточка
Г. Пандев
Замена
С. Мунтари
️️️️
Д. Милито
Желтая карточка
С. Перротта
Желтая карточка
М. Кассетти
Желтая карточка
И. Кордоба
Желтая карточка
Д. Станкович
Желтая карточка
К. Киву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ОП
7
Жереми Менез
ЦП
10
Франческо Тотти
(К)
АП
7
Давид Писарро
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
(К)
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
9
Самуэль Это'О
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
5
Деян Станкович
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
21
Горан Пандев
ПВ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Рома
32
Дони
ВР
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Адриано
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
4
Салли Мунтари
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
4-1-3-1-1
18
Лобонц
6
Риисе
8
Бурдиссо
4
Жуан
27
Кассетти
16
Де Росси
20
Перротта
7
Менез
7
Писарро
10
Тотти
22
Боррьелло
4-1-1-3-1
20
Сезар
13
Майкон
2
Кордоба
2
Лусио
26
Киву
91
Камбьяссо
5
Станкович
21
Пандев
10
Снейдер
9
Это'О
22
Милито
7
Менез
4
Бриги
4
Бриги
7
Менез
22
Боррьелло
10
Баптиста
10
Баптиста
22
Боррьелло
10
Тотти
9
Вучинич
9
Вучинич
10
Тотти
21
Пандев
11
Коутиньо
11
Коутиньо
21
Пандев
22
Милито
4
Мунтари
4
Мунтари
22
Милито
Остались в запасе
Рома
Интер
32
Дони
ВР
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
10
Адриано
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
32
Дони
ВР
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
10
Адриано
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Рома - Интер
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Рома
Интер
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+