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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Рома
Интер - Рома: обзор матча 08 ноября 2009
Интер
08.11.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Рома
48'
С. Это'О
15'
М. Вучинич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Рома
Желтая карточка
Д. Писарро
Замена
М. Тонетто
️️️️
Ж. Менез
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
М. Вучинич
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
Т. Мотта
Желтая карточка
Д. Станкович
Желтая карточка
М. Мотта
ГОЛ! 1:1!
С. Это'О
Пас отдал
Т. Мотта
Замена
М. Балотелли
️️️️
П. Виейра
Замена
У. Снейдер
️️️️
С. Мунтари
+2
Желтая карточка
Ж. Менез
Желтая карточка
С. Мунтари
Замена
Р. Фати
️️️️
Д. Де Росси
Травма
Д. Де Росси
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Вучинич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЛП
0
Патрик Виейра
ОП
5
Деян Станкович
АП
4
Салли Мунтари
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
4
Маттео Бриги
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
91
Рикардо Фати
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Сезар
4
Дзанетти
6
Самуэль
2
Лусио
13
Майкон
0
Виейра
8
Мотта
4
Мунтари
5
Станкович
22
Милито
9
Это'О
4-4-2
12
Сержио
16
Мотта
5
Мексес
3
Андреолли
6
Риисе
4
Бриги
16
Де Росси
7
Писарро
20
Перротта
7
Менез
9
Вучинич
8
Мотта
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
8
Мотта
4
Мунтари
10
Снейдер
10
Снейдер
4
Мунтари
0
Виейра
45
Балотелли
45
Балотелли
0
Виейра
7
Менез
0
Тонетто
0
Тонетто
7
Менез
16
Де Росси
91
Фати
91
Фати
16
Де Росси
9
Вучинич
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
9
Вучинич
Остались в запасе
Интер
Рома
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
Главный тренер
Жозе Моуринью
18
Богдан Лобонц
ВР
27
Марко Кассетти
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
27
Марко Кассетти
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Интер - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая); "Спорт" 00:25 (в записи)
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