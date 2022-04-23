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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Рома
Интер - Рома: обзор матча 23 апреля 2022
Интер
23.04.2022, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 34 тур
3 : 1
Завершен
Рома
30'
Д. Дюмфрис
40'
М. Брозович
52'
Л. Мартинес
85'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Рома
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
87'
85'
ГОЛ! 3:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Э. Шомуродов
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
82'
80'
Замена
Э. Бове
️️️️
С. Оливейра
79'
Желтая карточка
С. Оливейра
78'
Замена
М. Винья
️️️️
Н. Залевски
78'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Т. Абрахам
Замена
Р. Госенс
️️️️
И. Перишич
72'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
М. Брозович
72'
64'
Замена
К. Перес
️️️️
С. Эль-Шаарави
64'
Замена
Ж. Верету
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
А. Бастони
️️️️
Ф. Димарко
63'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Джеко
63'
ГОЛ! 3:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Х. Чалханоглу
52'
Желтая карточка
М. Брозович
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
М. Брозович
Пас отдал
И. Перишич
40'
36'
Желтая карточка
Д. Манчини
ГОЛ! 1:0!
Д. Дюмфрис
Пас отдал
Х. Чалханоглу
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
46
Маттиа Сангалли
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Ханданович
32
Димарко
6
де Врей
37
Шкриньяр
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
24
Дюмфрис
5
Перишич
10
Мартинес
10
Джеко
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
6
Смоллинг
23
Манчини
3
Ибаньес
2
Карсдорп
59
Залевски
22
Мхитарян
27
Оливейра
7
Пеллегрини
8
Эль-Шаарави
18
Абрахам
5
Перишич
8
Госенс
8
Госенс
5
Перишич
32
Димарко
95
Бастони
95
Бастони
32
Димарко
77
Брозович
21
Гальярдини
21
Гальярдини
77
Брозович
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
10
Джеко
32
Корреа
32
Корреа
10
Джеко
59
Залевски
6
Винья
6
Винья
59
Залевски
7
Пеллегрини
17
Верету
17
Верету
7
Пеллегрини
27
Оливейра
8
Бове
8
Бове
27
Оливейра
8
Эль-Шаарави
23
Перес
23
Перес
8
Эль-Шаарави
18
Абрахам
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Абрахам
Остались в запасе
Интер
Рома
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
46
Маттиа Сангалли
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
23
Пьетро Боер
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
46
Маттиа Сангалли
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Интер - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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