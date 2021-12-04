Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Интер
Рома - Интер: обзор матча 04 декабря 2021
Рома
04.12.2021, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 3
Завершен
Интер
15'
Х. Чалханоглу
24'
Э. Джеко
39'
Д. Дюмфрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Интер
83'
Замена
С. Сенси
️️️️
Х. Чалханоглу
76'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
А. Бастони
76'
Замена
М. Весино
️️️️
Э. Джеко
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
75'
Желтая карточка
Д. Манчини
63'
Замена
Э. Бове
️️️️
М. Кумбула
61'
59'
Замена
А. Санчес
️️️️
Х. Корреа
59'
Замена
А. Видаль
️️️️
Н. Барелла
47'
Желтая карточка
Н. Барелла
39'
ГОЛ! 0:3!
Д. Дюмфрис
Пас отдал
А. Бастони
Желтая карточка
Р. Ибаньес
37'
24'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Х. Чалханоглу
15'
ГОЛ! 0:1!
Х. Чалханоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Кристиан Вольпато
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
43
Фабио Кортиновис
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Патрисиу
6
Смоллинг
3
Кумбула
3
Ибаньес
6
Винья
23
Манчини
22
Мхитарян
4
Кристанте
17
Верету
10
Дзаньоло
14
Шомуродов
3-1-3-1-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
37
Шкриньяр
95
Бастони
77
Брозович
24
Дюмфрис
23
Барелла
20
Чалханоглу
5
Перишич
32
Корреа
10
Джеко
3
Кумбула
8
Бове
8
Бове
3
Кумбула
95
Бастони
32
Димарко
32
Димарко
95
Бастони
20
Чалханоглу
8
Сенси
8
Сенси
20
Чалханоглу
10
Джеко
15
Весино
15
Весино
10
Джеко
23
Барелла
23
Видаль
23
Видаль
23
Барелла
32
Корреа
4
Санчес
4
Санчес
32
Корреа
Остались в запасе
Рома
Интер
5
Эбрима Дарбо
ОП
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Кристиан Вольпато
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
43
Фабио Кортиновис
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
5
Эбрима Дарбо
ОП
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Кристиан Вольпато
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
43
Фабио Кортиновис
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Рома - Интер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Рома
Интер
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:37
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:37
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+