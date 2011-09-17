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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Рома
Интер - Рома: обзор матча 17 сентября 2011
Интер
17.09.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Рома
Желтая карточка
С. Кьер
Замена
С. Мунтари
️️️️
Д. Форлан
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Ф. Борини
Замена
Жонатан
️️️️
Ж. Оби
Замена
Ф. Гаго
️️️️
Д. Писарро
Замена
М. Сарате
️️️️
Д. Милито
Травма
Д. Писарро
20'
Замена
Б. Лобонц
️️️️
М. Стекеленбург
17'
Травма
М. Стекеленбург
Желтая карточка
Лусио
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
13
Андреа Раноккия
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
10
Уэсли Снейдер
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
11
Родриго Таддеи
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Давид Писарро
ПП
16
Фабио Борини
ЛФ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
10
Пабло Освальдо
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
2
Жонатан
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-4-2
20
Сезар
5
Нагатомо
2
Лусио
6
Самуэль
13
Раноккия
10
Снейдер
91
Камбьяссо
10
Оби
4
Дзанетти
22
Милито
10
Форлан
4-3-3
1
Стекеленбург
20
Перротта
8
Бурдиссо
24
Кьер
11
Таддеи
7
Писарро
15
Пьянич
16
Де Росси
10
Освальдо
10
Тотти
16
Борини
10
Форлан
4
Мунтари
4
Мунтари
10
Форлан
10
Оби
2
Жонатан
2
Жонатан
10
Оби
22
Милито
9
Сарате
9
Сарате
22
Милито
1
Стекеленбург
18
Лобонц
18
Лобонц
1
Стекеленбург
7
Писарро
5
Гаго
5
Гаго
7
Писарро
16
Борини
22
Боррьелло
22
Боррьелло
16
Борини
Остались в запасе
Интер
Рома
12
Лука Кастеллацци
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Остались в запасе
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Интер - Рома
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 20:40 (прямая)
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