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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Рома
Интер - Рома: обзор матча 02 сентября 2012
Интер
02.09.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 3
Завершен
Рома
45+1'
А. Кассано
15'
А. Флоренци
67'
П. Освальдо
81'
Маркиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Рома
90'
+1
Вторая желтая
П. Освальдо
81'
ГОЛ! 1:3!
Маркиньо
Пас отдал
П. Освальдо
77'
Желтая карточка
М. Стекеленбург
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
В. Гаргано
76'
71'
Замена
Э. Ламела
️️️️
М. Дестро
67'
ГОЛ! 1:2!
П. Освальдо
Пас отдал
Ф. Тотти
66'
Желтая карточка
П. Освальдо
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
А. Перейра
66'
56'
Замена
Р. Таддеи
️️️️
Ф. Бальдзаретти
55'
Травма
Ф. Бальдзаретти
Замена
Р. Паласио
️️️️
А. Кассано
51'
Желтая карточка
А. Раноккия
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Кассано
Пас отдал
У. Снейдер
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Гуарин
33'
32'
Замена
Маркиньо
️️️️
Д. Де Росси
31'
Травма
Д. Де Росси
17'
Желтая карточка
М. Дестро
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Флоренци
Пас отдал
Ф. Тотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПЗ
2
Альваро Перейра
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
99
Антонио Кассано
АП
13
Фреди Гуарин
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ПП
10
Пабло Освальдо
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Интер
0
Маттео Цинцилла
ВР
27
Вид Белец
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Рома
12
Томас Шведкаускас
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
11
Николас Лопес
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
4-3-2-1
12
Кастеллацци
5
Нагатомо
13
Раноккия
26
Сильвестре
4
Дзанетти
2
Перейра
5
Гаргано
13
Гуарин
99
Кассано
10
Снейдер
22
Милито
3-2-2-3
1
Стекеленбург
24
Флоренци
8
Бурдиссо
25
Кастан
4
Пирис
42
Бальдзаретти
16
Де Росси
77
Тахцидис
10
Тотти
21
Дестро
10
Освальдо
5
Гаргано
11
Коутиньо
11
Коутиньо
5
Гаргано
2
Перейра
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
2
Перейра
99
Кассано
8
Паласио
8
Паласио
99
Кассано
16
Де Росси
77
Маркиньо
77
Маркиньо
16
Де Росси
42
Бальдзаретти
11
Таддеи
11
Таддеи
42
Бальдзаретти
21
Дестро
9
Ламела
9
Ламела
21
Дестро
Остались в запасе
Интер
Рома
0
Маттео Цинцилла
ВР
27
Вид Белец
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
12
Томас Шведкаускас
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
0
Маттео Цинцилла
ВР
27
Вид Белец
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Шведкаускас
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Интер - Рома
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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