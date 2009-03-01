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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Рома
Интер - Рома: обзор матча 01 марта 2009
Интер
01.03.2009, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 3
Завершен
Рома
50'
М. Балотелли
63'
М. Балотелли (П)
79'
Э. Креспо
22'
Д. Де Росси
28'
Й. Риисе
57'
М. Бриги
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Рома
Желтая карточка
П. Виейра
ГОЛ! 3:3!
Э. Креспо
Пас отдал
Д. Сантон
Желтая карточка
Й. Риисе
Замена
Э. Креспо
️️️️
Д. Станкович
Замена
Ж. Менез
️️️️
М. Вучинич
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Балотелли
ГОЛ! 1:3!
М. Бриги
ГОЛ! 1:2!
М. Балотелли
Пас отдал
Адриано
Замена
П. Виейра
️️️️
Максвелл
Замена
Л. Фигу
️️️️
Н. Бурдиссо
Желтая карточка
Х. Дзанетти
ГОЛ! 0:2!
Й. Риисе
Пас отдал
К. Пануччи
Желтая карточка
М. Балотелли
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Росси
Пас отдал
М. Мотта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
17
Максвелл
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
5
Деян Станкович
АП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
10
Адриано
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЛП
16
Даниэле Де Росси
(К)
ОП
7
Давид Писарро
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
0
Патрик Виейра
ЦП
7
Луиш Фигу
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Рома
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
0
Филипе
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Сезар
18
Сантон
8
Бурдиссо
2
Кордоба
13
Майкон
91
Камбьяссо
17
Максвелл
4
Дзанетти
5
Станкович
45
Балотелли
10
Адриано
4-1-2-1-2
32
Дони
16
Мотта
0
Пануччи
5
Мексес
6
Риисе
16
Де Росси
11
Таддеи
4
Бриги
7
Писарро
10
Баптиста
9
Вучинич
17
Максвелл
0
Виейра
0
Виейра
17
Максвелл
8
Бурдиссо
7
Фигу
7
Фигу
8
Бурдиссо
5
Станкович
9
Креспо
9
Креспо
5
Станкович
9
Вучинич
7
Менез
7
Менез
9
Вучинич
Остались в запасе
Интер
Рома
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
0
Филипе
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Остались в запасе
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
0
Филипе
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Интер - Рома
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (прямая)
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