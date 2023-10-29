Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Рома
Интер - Рома: обзор матча 29 октября 2023
Интер
29.10.2023, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Рома
81'
М. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Рома
89'
Замена
С. Азмун
️️️️
Л. Паредес
Замена
С. де Врей
️️️️
Д. Дюмфрис
85'
84'
Замена
А. Белотти
️️️️
Э. Бове
84'
Замена
У. Ауа
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
К. Аугусто
️️️️
Ф. Димарко
83'
ГОЛ! 1:0!
М. Тюрам
Пас отдал
Ф. Димарко
81'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
75'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Г. Мхитарян
75'
75'
Замена
З. Челик
️️️️
Н. Залевски
68'
Желтая карточка
Б. Кристанте
Желтая карточка
А. Бастони
64'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
56'
50'
Желтая карточка
Л. Паредес
47'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
Замена
М. Дармиан
️️️️
Б. Павар
46'
Желтая карточка
Б. Павар
33'
14'
Желтая карточка
Д. Манчини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
(К)
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Луиджи Черубини
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
19
Франческо Д'Алессио
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
28
Павар
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тюрам
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
3
Льоренте
23
Манчини
26
Н'Дика
5
Кристенсен
5
Паредес
59
Залевски
4
Кристанте
8
Бове
8
Эль-Шаарави
9
Лукаку
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
24
Дюмфрис
6
де Врей
6
де Врей
24
Дюмфрис
28
Павар
36
Дармиан
36
Дармиан
28
Павар
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
59
Залевски
2
Челик
2
Челик
59
Залевски
8
Эль-Шаарави
10
Ауа
10
Ауа
8
Эль-Шаарави
8
Бове
11
Белотти
11
Белотти
8
Бове
5
Паредес
20
Азмун
20
Азмун
5
Паредес
Остались в запасе
Интер
Рома
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
19
Франческо Д'Алессио
ЦП
10
Луиджи Черубини
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
19
Франческо Д'Алессио
ЦП
10
Луиджи Черубини
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Интер - Рома
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Интер
Рома
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Дженоа» на победу в матче 13 тура
10:07
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Дженоа» на победу в матче 13 тура
10:07
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+