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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Интер
Рома - Интер: обзор матча 01 марта 2014
Рома
01.03.2014, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Интер
Замена
А. Флоренци
️️️️
Жервиньо
88'
87'
Замена
Х. Дзанетти
️️️️
Жонатан
Замена
М. Бастос
️️️️
М. Дестро
79'
72'
Замена
Р. Ботта
️️️️
М. Икарди
63'
Замена
Эрнанес
️️️️
Р. Альварес
Замена
М. Пьянич
️️️️
А. Льяич
55'
48'
Желтая карточка
В. Самуэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
22
Адем Льяич
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ОП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
26
Романьоли
4
Бенатиа
25
Кастан
35
Торосидис
16
Де Росси
44
Наингголан
8
Строотман
27
Жервиньо
22
Льяич
21
Дестро
4-1-3-2
1
Ханданович
6
Роланду
15
Жуан
6
Самуэль
5
Нагатомо
13
Гуарин
2
Жонатан
11
Альварес
91
Камбьяссо
9
Икарди
8
Паласио
27
Жервиньо
24
Флоренци
24
Флоренци
27
Жервиньо
21
Дестро
7
Бастос
7
Бастос
21
Дестро
22
Льяич
15
Пьянич
15
Пьянич
22
Льяич
11
Альварес
10
Эрнанес
10
Эрнанес
11
Альварес
9
Икарди
11
Ботта
11
Ботта
9
Икарди
2
Жонатан
4
Дзанетти
4
Дзанетти
2
Жонатан
Остались в запасе
Рома
Интер
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Руди Гарсия
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Рома - Интер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 23:40 (прямая)
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