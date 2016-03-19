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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Интер
Рома - Интер: обзор матча 19 марта 2016
Рома
19.03.2016, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Интер
84'
Р. Наингголан
53'
И. Перишич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Интер
Замена
Д. Де Росси
️️️️
С. Эль-Шаарави
90'
+2
Желтая карточка
К. Манолас
88'
85'
Замена
Ф. Мело
️️️️
А. Льяич
ГОЛ! 1:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
Э. Джеко
84'
82'
Замена
Р. Манай
️️️️
Д. Биабиани
Замена
Эмерсон
️️️️
Л. Динь
81'
74'
Желтая карточка
С. Ханданович
62'
Желтая карточка
Г. Медель
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Кейта
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
И. Перишич
Пас отдал
М. Брозович
Желтая карточка
С. Кейта
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
(К)
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Сейду Кейта
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Диего Перотти
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
(К)
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
22
Адем Льяич
АП
14
Джонатан Биабиани
ПП
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
4-1-3-2
13
Щесны
12
Динь
22
Рюдигер
44
Манолас
24
Флоренци
20
Кейта
44
Наингголан
15
Пьянич
8
Перотти
92
Эль-Шаарави
10
Салах
4-2-1-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
24
Мурильо
5
Нагатомо
77
Брозович
17
Медель
14
Биабиани
22
Льяич
14
Перишич
23
Эдер
12
Динь
33
Эмерсон
33
Эмерсон
12
Динь
92
Эль-Шаарави
16
Де Росси
16
Де Росси
92
Эль-Шаарави
20
Кейта
10
Джеко
10
Джеко
20
Кейта
22
Льяич
30
Мело
30
Мело
22
Льяич
14
Биабиани
7
Манай
7
Манай
14
Биабиани
Остались в запасе
Рома
Интер
16
Морган Де Санктис
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Рома - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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