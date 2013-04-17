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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Рома
Интер - Рома: обзор матча 17 апреля 2013
Интер
17.04.2013, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
2 : 3
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Рома
22'
Жонатан
80'
Р. Альварес
55'
М. Дестро
69'
М. Дестро
74'
В. Торосидис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Рома
Желтая карточка
Жонатан
86'
Замена
Н. Беллони
️️️️
А. Раноккия
86'
ГОЛ! 2:3!
Р. Альварес
80'
76'
Замена
Р. Таддеи
️️️️
Э. Ламела
74'
ГОЛ! 1:3!
В. Торосидис
Замена
Ф. Форте
️️️️
З. Кузманович
73'
70'
Замена
Додо
️️️️
М. Дестро
69'
ГОЛ! 1:2!
М. Дестро
Пас отдал
Ф. Бальдзаретти
Замена
М. Бенасси
️️️️
Э. Скелотто
64'
Желтая карточка
Жуан
61'
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Дестро
Пас отдал
Э. Ламела
46'
Замена
Ф. Бальдзаретти
️️️️
А. Флоренци
ГОЛ! 1:0!
Жонатан
Пас отдал
Т. Рокки
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жонатан
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЛВ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ОП
8
Матео Ковачич
ОП
8
Здравко Кузманович
АП
11
Рикардо Альварес
ПВ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
77
Маркиньо
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ОП
4
Майкл Брэдли
ОП
10
Франческо Тотти
(К)
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
48
Андреа Бандини
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
23
Николо Беллони
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
47
Маттео Коломби
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
16
Додо
ЛЗ
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
4-2-3-1
1
Ханданович
15
Жуан
6
Самуэль
13
Раноккия
2
Жонатан
4
Дзанетти
8
Ковачич
18
Скелотто
8
Кузманович
11
Альварес
18
Рокки
3-4-2-1
1
Стекеленбург
24
Флоренци
25
Кастан
5
Маркиньос
35
Торосидис
16
Де Росси
4
Брэдли
77
Маркиньо
9
Ламела
10
Тотти
21
Дестро
13
Раноккия
23
Беллони
23
Беллони
13
Раноккия
8
Кузманович
32
Форте
32
Форте
8
Кузманович
18
Скелотто
24
Бенасси
24
Бенасси
18
Скелотто
21
Дестро
16
Додо
16
Додо
21
Дестро
24
Флоренци
42
Бальдзаретти
42
Бальдзаретти
24
Флоренци
9
Ламела
11
Таддеи
11
Таддеи
9
Ламела
Остались в запасе
Интер
Рома
47
Маттео Коломби
ЦФ
48
Андреа Бандини
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
47
Джонатан Лукка
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
47
Маттео Коломби
ЦФ
48
Андреа Бандини
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
Остались в запасе
47
Джонатан Лукка
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Интер - Рома
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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