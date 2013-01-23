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Расписание матчей
Италия. Кубок
Рома - Интер
Рома - Интер: обзор матча 23 января 2013
Рома
23.01.2013, среда, 23:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рома - Интер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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