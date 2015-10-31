Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Рома
Интер - Рома: обзор матча 31 октября 2015
Интер
31.10.2015, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Рома
30'
Г. Медель
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Рома
Желтая карточка
А. Льяич
89'
84'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Жервиньо
Замена
А. Раноккия
️️️️
Д. Д'Амброзио
78'
77'
Замена
В. Ванкер
️️️️
Э. Джеко
Желтая карточка
Р. Паласио
76'
72'
Вторая желтая
М. Пьянич
Желтая карточка
С. Ханданович
69'
Замена
Р. Паласио
️️️️
С. Йоветич
63'
62'
Замена
Я. Фальке
️️️️
А. Флоренци
Желтая карточка
Ф. Гуарин
58'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Г. Медель
50'
Травма
Г. Медель
49'
41'
Желтая карточка
М. Пьянич
ГОЛ! 1:0!
Г. Медель
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
13
Миранда
24
Мурильо
33
Д'Амброзио
17
Медель
77
Брозович
13
Гуарин
14
Перишич
22
Льяич
9
Йоветич
3-2-2-2-1
13
Щесны
24
Флоренци
44
Манолас
22
Рюдигер
13
Майкон
12
Динь
44
Наингголан
15
Пьянич
10
Салах
27
Жервиньо
10
Джеко
33
Д'Амброзио
13
Раноккия
13
Раноккия
33
Д'Амброзио
17
Медель
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
17
Медель
9
Йоветич
8
Паласио
8
Паласио
9
Йоветич
10
Джеко
21
Ванкер
21
Ванкер
10
Джеко
27
Жервиньо
11
Итурбе
11
Итурбе
27
Жервиньо
24
Флоренци
44
Фальке
44
Фальке
24
Флоренци
Остались в запасе
Интер
Рома
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Интер - Рома
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2, Россия 2
Новости команд
Все
Интер
Рома
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+