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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Рома
Интер - Рома: обзор матча 25 апреля 2015
Интер
25.04.2015, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Рома
15'
Эрнанес
88'
М. Икарди
63'
Р. Наингголан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Рома
90'
+4
Желтая карточка
Р. Наингголан
90'
+1
Желтая карточка
М. Де Санктис
89'
Замена
С. Думбия
️️️️
Д. Де Росси
ГОЛ! 2:1!
М. Икарди
Пас отдал
Л. Подольски
88'
Замена
Л. Подольски
️️️️
А. Ньюкури
86'
85'
Желтая карточка
Д. Де Росси
Замена
Д. Шакири
️️️️
Ф. Гуарин
78'
77'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
М. Пьянич
Желтая карточка
А. Ньюкури
76'
Желтая карточка
А. Раноккия
74'
Замена
М. Ковачич
️️️️
М. Брозович
71'
Желтая карточка
Жуан
66'
63'
ГОЛ! 1:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
М. Пьянич
Желтая карточка
М. Брозович
54'
52'
Замена
С. Кейта
️️️️
Ф. Тотти
21'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
Желтая карточка
Р. Паласио
20'
ГОЛ! 1:0!
Эрнанес
Пас отдал
Р. Паласио
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
(К)
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
13
Фреди Гуарин
ОП
10
Эрнанес
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ПВ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
96
Андреа Палацци
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
4-2-2-2
1
Ханданович
15
Жуан
15
Видич
13
Раноккия
33
Д'Амброзио
77
Брозович
13
Гуарин
10
Эрнанес
27
Ньюкури
8
Паласио
9
Икарди
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
44
Манолас
2
Янга-Мбива
25
Холебас
16
Де Росси
44
Наингголан
15
Пьянич
8
Ибарбо
27
Жервиньо
10
Тотти
77
Брозович
8
Ковачич
8
Ковачич
77
Брозович
27
Ньюкури
10
Подольски
10
Подольски
27
Ньюкури
13
Гуарин
10
Шакири
10
Шакири
13
Гуарин
10
Тотти
20
Кейта
20
Кейта
10
Тотти
15
Пьянич
11
Итурбе
11
Итурбе
15
Пьянич
16
Де Росси
22
Думбия
22
Думбия
16
Де Росси
Остались в запасе
Интер
Рома
96
Андреа Палацци
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Лукаш Скорупски
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
96
Андреа Палацци
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Интер - Рома
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 21:40 (прямая)
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