«Бавария» – «Вердер»: прогноз и ставки на матч 26 сентября 2025 с коэффициентом 1.40

25 сентября 2025 11:09
Бавария - Вердер
26 сент. 2025, пятница 21:30 | Германия. Бундеслига, 5 тур
1.40
Победа «Баварии» и тотал больше 3.5 голов
26 сентября на «Альянц Арене» пройдeт матч 5-го тура Бундеслиги, где «Бавария» примет «Вердер». Хозяева идут без потерь и демонстрируют феноменальную результативность, тогда как гости пытаются стабилизировать игру после серии неудачных матчей.

«Бавария»

Мюнхенцы уверенно стартовали в чемпионате, одержав четыре победы подряд. При этом команда уже забила 18 голов – лучший показатель в лиге. Лидером атак остаeтся Харри Кейн, который отличился 16 раз в 12 матчах сезона. В последних пяти встречах «Бавария» неизменно побеждала, забивая в среднем 3.60 мяча. Несмотря на это, оборона не всегда выглядит безупречно – 6 пропущенных голов за тот же отрезок. Но на фоне мощной атаки эти недочeты пока не оказывают влияния на результаты.

«Вердер»

Бременцы начали сезон не так удачно: всего одна победа и четыре очка в активе. Последний матч против «Фрайбурга» завершился поражением 0:3, что вновь подчеркнуло нестабильность в обороне. В пяти последних играх команда пропустила 12 голов, а средний показатель составляет 2.40 за матч. При этом в атаке «Вердер» выглядит неплохо – 8 голов за пять встреч, и результативность сохраняется на уровне 1.60 в среднем. Однако слабая защита часто перечeркивает усилия нападения.

Факты о командах

«Бавария»

  • Побеждает в 6 последних матчах в Бундеслиге
  • Лучшая разница мячей в турнире (+15)
  • В среднем: 3.60 забитого, 1.20 пропущенного за 5 игр
  • Забивает в 15 матчах подряд

«Вердер»

  • Всего 4 очка после 4 туров
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забитого, 2.40 пропущенного за 5 игр
  • Победа только в 1 из 4 последних туров

Личные встречи
82% (31)
13% (5)
5% (2)
115
Забитых мячей
28
3.03
В среднем за матч
0.74
7:0
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
3 : 0
07.02.2025
Вердер
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
0 : 5
21.09.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
0 : 1
21.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вердер
0 : 4
18.08.2023
Бавария
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вердер
1 : 2
06.05.2023
Бавария
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
6 : 1
08.11.2022
Вердер
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
1 : 3
13.03.2021
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
1 : 1
21.11.2020
Вердер
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
0 : 1
16.06.2020
Бавария
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бавария
6 : 1
14.12.2019
Вердер
Германия. Кубок, 1/2 финала
Вердер
2 : 3
24.04.2019
Бавария
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
1 : 0
20.04.2019
Вердер
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вердер
1 : 2
01.12.2018
Бавария
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
4 : 2
21.01.2018
Вердер
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
0 : 2
26.08.2017
Бавария
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
1 : 2
28.01.2017
Бавария
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
6 : 0
26.08.2016
Вердер
Германия. Кубок, 1/2 финала
Бавария
2 : 0
19.04.2016
Вердер
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
5 : 0
12.03.2016
Вердер
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
0 : 1
17.10.2015
Бавария
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
0 : 4
14.03.2015
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
6 : 0
18.10.2014
Вердер
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
5 : 2
26.04.2014
Вердер
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вердер
0 : 7
07.12.2013
Бавария
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
6 : 1
23.02.2013
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
0 : 2
29.09.2012
Бавария
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
1 : 2
21.04.2012
Бавария
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бавария
4 : 1
03.12.2011
Вердер
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер
1 : 3
29.01.2011
Бавария
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
2 : 1
26.10.2010
Вердер
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
0 : 0
11.09.2010
Вердер
Германия. Кубок, Финал
Бавария
4 : 0
15.05.2010
Вердер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
2 : 3
23.01.2010
Бавария
Германия. Бундеслига, 2 тур
Бавария
1 : 1
15.08.2009
Вердер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вердер
0 : 0
01.03.2009
Бавария
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
2 : 5
20.09.2008
Вердер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
1 : 1
10.02.2008
Вердер
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
0 : 4
18.08.2007
Бавария
Показать все

Прогноз на матч «Бавария» – «Вердер»

Сложно представить сценарий, в котором «Вердер» сможет навязать серьeзную борьбу на «Альянц Арене». «Бавария» находится в превосходной форме и имеет мощную линию атаки, которая регулярно наказывает соперников. «Вердер» может рассчитывать на гол, учитывая результативность в последних матчах, но разница в классе слишком велика. Ожидается, что хозяева уверенно победят и матч получится результативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Баварии» и тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.40
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

1.40
Победа «Баварии» и тотал больше 3.5 голов
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Вердер Бавария
