26 сентября на «Альянц Арене» пройдeт матч 5-го тура Бундеслиги, где «Бавария» примет «Вердер». Хозяева идут без потерь и демонстрируют феноменальную результативность, тогда как гости пытаются стабилизировать игру после серии неудачных матчей.
«Бавария»
Мюнхенцы уверенно стартовали в чемпионате, одержав четыре победы подряд. При этом команда уже забила 18 голов – лучший показатель в лиге. Лидером атак остаeтся Харри Кейн, который отличился 16 раз в 12 матчах сезона. В последних пяти встречах «Бавария» неизменно побеждала, забивая в среднем 3.60 мяча. Несмотря на это, оборона не всегда выглядит безупречно – 6 пропущенных голов за тот же отрезок. Но на фоне мощной атаки эти недочeты пока не оказывают влияния на результаты.
«Вердер»
Бременцы начали сезон не так удачно: всего одна победа и четыре очка в активе. Последний матч против «Фрайбурга» завершился поражением 0:3, что вновь подчеркнуло нестабильность в обороне. В пяти последних играх команда пропустила 12 голов, а средний показатель составляет 2.40 за матч. При этом в атаке «Вердер» выглядит неплохо – 8 голов за пять встреч, и результативность сохраняется на уровне 1.60 в среднем. Однако слабая защита часто перечeркивает усилия нападения.
Факты о командах
«Бавария»
- Побеждает в 6 последних матчах в Бундеслиге
- Лучшая разница мячей в турнире (+15)
- В среднем: 3.60 забитого, 1.20 пропущенного за 5 игр
- Забивает в 15 матчах подряд
«Вердер»
- Всего 4 очка после 4 туров
- Пропускает в 9 из 11 последних матчей
- В среднем: 1.60 забитого, 2.40 пропущенного за 5 игр
- Победа только в 1 из 4 последних туров
Прогноз на матч «Бавария» – «Вердер»
Сложно представить сценарий, в котором «Вердер» сможет навязать серьeзную борьбу на «Альянц Арене». «Бавария» находится в превосходной форме и имеет мощную линию атаки, которая регулярно наказывает соперников. «Вердер» может рассчитывать на гол, учитывая результативность в последних матчах, но разница в классе слишком велика. Ожидается, что хозяева уверенно победят и матч получится результативным.
Рекомендованные ставки
- Победа «Баварии» и тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.40
- Обе команды забьют – коэффициент 1.95