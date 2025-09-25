26 сентября на «Альянц Арене» пройдeт матч 5-го тура Бундеслиги, где «Бавария» примет «Вердер». Хозяева идут без потерь и демонстрируют феноменальную результативность, тогда как гости пытаются стабилизировать игру после серии неудачных матчей.

«Бавария»

Мюнхенцы уверенно стартовали в чемпионате, одержав четыре победы подряд. При этом команда уже забила 18 голов – лучший показатель в лиге. Лидером атак остаeтся Харри Кейн, который отличился 16 раз в 12 матчах сезона. В последних пяти встречах «Бавария» неизменно побеждала, забивая в среднем 3.60 мяча. Несмотря на это, оборона не всегда выглядит безупречно – 6 пропущенных голов за тот же отрезок. Но на фоне мощной атаки эти недочeты пока не оказывают влияния на результаты.

«Вердер»

Бременцы начали сезон не так удачно: всего одна победа и четыре очка в активе. Последний матч против «Фрайбурга» завершился поражением 0:3, что вновь подчеркнуло нестабильность в обороне. В пяти последних играх команда пропустила 12 голов, а средний показатель составляет 2.40 за матч. При этом в атаке «Вердер» выглядит неплохо – 8 голов за пять встреч, и результативность сохраняется на уровне 1.60 в среднем. Однако слабая защита часто перечeркивает усилия нападения.

Факты о командах

«Бавария»

Побеждает в 6 последних матчах в Бундеслиге

Лучшая разница мячей в турнире (+15)

В среднем: 3.60 забитого, 1.20 пропущенного за 5 игр

Забивает в 15 матчах подряд

«Вердер»

Всего 4 очка после 4 туров

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

В среднем: 1.60 забитого, 2.40 пропущенного за 5 игр

Победа только в 1 из 4 последних туров

Прогноз на матч «Бавария» – «Вердер»

Сложно представить сценарий, в котором «Вердер» сможет навязать серьeзную борьбу на «Альянц Арене». «Бавария» находится в превосходной форме и имеет мощную линию атаки, которая регулярно наказывает соперников. «Вердер» может рассчитывать на гол, учитывая результативность в последних матчах, но разница в классе слишком велика. Ожидается, что хозяева уверенно победят и матч получится результативным.

Рекомендованные ставки