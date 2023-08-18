Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Бавария
Вердер - Бавария: обзор матча 18 августа 2023
Вердер
18.08.2023, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 4
Завершен
Бавария
4'
Л. Сане
75'
Г. Кейн
90'
Л. Сане
90+4'
М. Тель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Бавария
90'
+4
ГОЛ! 0:4!
М. Тель
Пас отдал
А. Дэвис
90'
ГОЛ! 0:3!
Л. Сане
Пас отдал
Т. Мюллер
84'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
К. Коман
84'
Замена
М. Тель
️️️️
Г. Кейн
84'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
79'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Л. Горецка
Замена
Д. Ковнацки
️️️️
Й. Стаге
79'
75'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
Пас отдал
А. Дэвис
Замена
Р. Шмид
️️️️
Л. Биттенкурт
68'
Замена
К. Гросс
️️️️
С. Линен
68'
68'
Замена
М. де Лигт
️️️️
К. Мин-Джэ
Замена
О. Бурк
️️️️
М. Вайзер
59'
Желтая карточка
С. Линен
56'
55'
Желтая карточка
К. Мин-Джэ
Желтая карточка
М. Дукщ
20'
4'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сане
Пас отдал
Г. Кейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Николай Рапп
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
36
Кристиан Гросс
ОП
10
Романо Шмид
АП
19
Леон Опиц
ЦФ
11
Джастин Нджинма
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Бавария
1
Том Хюлсман
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Павленка
5
Юнг
5
Пипер
32
Фридль
13
Велькович
8
Вайзер
6
Стаге
44
Линен
32
Биттенкурт
10
Фуллкруг
33
Дукщ
4-1-1-3-1
26
Ульрайх
3
Мазрауи
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
44
Линен
36
Гросс
36
Гросс
44
Линен
32
Биттенкурт
10
Шмид
10
Шмид
32
Биттенкурт
8
Вайзер
7
Бурк
7
Бурк
8
Вайзер
6
Стаге
9
Ковнацки
9
Ковнацки
6
Стаге
3
Мин-Джэ
4
де Лигт
4
де Лигт
3
Мин-Джэ
27
Горецка
27
Лаймер
27
Лаймер
27
Горецка
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
21
Коман
9
Кейн
11
Тель
11
Тель
9
Кейн
Остались в запасе
Вердер
Бавария
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Николай Рапп
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
19
Леон Опиц
ЦФ
11
Джастин Нджинма
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
1
Том Хюлсман
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Николай Рапп
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
19
Леон Опиц
ЦФ
11
Джастин Нджинма
ЦФ
Остались в запасе
1
Том Хюлсман
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Вердер - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Вердер
Бавария
Трижды терявший сознание Мусиала получил серьезную травму
18:33
1
Экс-супруга Нойера: «Измена беременной женщине – это совершенно иной уровень подлости»
14:30
10
Бундеслига: шансы «Гамбурга» и «Баварии» на победу в матче 11-го тура
10:16
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Игрок «Баварии» раскритиковал свой клуб из-за ситуации с Мусиалой
Вчера, 11:59
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Трижды терявший сознание Мусиала получил серьезную травму
18:33
1
Экс-супруга Нойера: «Измена беременной женщине – это совершенно иной уровень подлости»
14:30
10
Бундеслига: шансы «Гамбурга» и «Баварии» на победу в матче 11-го тура
10:16
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Игрок «Баварии» раскритиковал свой клуб из-за ситуации с Мусиалой
Вчера, 11:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+