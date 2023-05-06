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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Бавария
Вердер - Бавария: обзор матча 06 мая 2023
Вердер
06.05.2023, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
87'
Н. Шмидт
62'
С. Гнабри
73'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Бавария
88'
Замена
Б. Сарр
️️️️
С. Мане
ГОЛ! 1:2!
Н. Шмидт
Пас отдал
М. Велькович
87'
Замена
Н. Шмидт
️️️️
Л. Биттенкурт
82'
Замена
М. Филипп
️️️️
М. Дукщ
77'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Э. Юнг
77'
Замена
И. Груев
️️️️
К. Гросс
77'
73'
ГОЛ! 0:2!
Л. Сане
Пас отдал
Н. Мазрауи
64'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Р. Гравенберх
64'
Замена
Л. Сане
️️️️
К. Коман
62'
ГОЛ! 0:1!
С. Гнабри
Пас отдал
Д. Мусиала
Замена
М. Велькович
️️️️
А. Пипер
55'
Желтая карточка
М. Фридль
31'
Желтая карточка
А. Пипер
20'
15'
Желтая карточка
Ж. Канселу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Павленка
4
Штарк
32
Фридль
5
Юнг
5
Пипер
36
Гросс
8
Вайзер
6
Стаге
32
Биттенкурт
10
Шмид
33
Дукщ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
2
Канселу
3
Мазрауи
4
де Лигт
28
Павар
6
Киммих
8
Гравенберх
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мане
21
Коман
5
Юнг
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
5
Юнг
5
Пипер
13
Велькович
13
Велькович
5
Пипер
36
Гросс
4
Груев
4
Груев
36
Гросс
32
Биттенкурт
31
Шмидт
31
Шмидт
32
Биттенкурт
33
Дукщ
26
Филипп
26
Филипп
33
Дукщ
10
Мане
70
Сарр
70
Сарр
10
Мане
21
Коман
10
Сане
10
Сане
21
Коман
8
Гравенберх
13
Мюллер
13
Мюллер
8
Гравенберх
Остались в запасе
Вердер
Бавария
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Вердер - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
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Вердер
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