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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Бавария
Вердер - Бавария: обзор матча 07 декабря 2013
Вердер
07.12.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 7
Завершен
Бавария
21'
А. Лукимия-Мулонготи (АГ)
27'
Д. ван Бюйтен
38'
Ф. Рибери
60'
М. Манджукич
69'
Т. Мюллер
82'
Ф. Рибери
90'
М. Гетце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Бавария
90'
ГОЛ! 0:7!
М. Гетце
Пас отдал
Т. Мюллер
82'
ГОЛ! 0:6!
Ф. Рибери
Пас отдал
Д. Алаба
Желтая карточка
А. Лукимия-Мулонготи
77'
76'
Замена
К. Писарро
️️️️
Т. Алькантара
Замена
О. Йилдырим
️️️️
А. Хант
72'
70'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Т. Кроос
69'
ГОЛ! 0:5!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Гетце
62'
Замена
Данте
️️️️
Д. Боатенг
Замена
М. Экичи
️️️️
Ф. Ди Санто
61'
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
С. Макиади
61'
60'
ГОЛ! 0:4!
М. Манджукич
Пас отдал
Ф. Рибери
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
58'
Желтая карточка
С. Макиади
45'
Желтая карточка
Л. Калдирола
38'
38'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Рибери
Пас отдал
Т. Мюллер
32'
Желтая карточка
Д. Боатенг
27'
ГОЛ! 0:2!
Д. ван Бюйтен
Пас отдал
Т. Кроос
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Лукимия-Мулонготи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
9
Озкан Йилдырим
ЛП
28
Том Трибулл
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-4-2
30
Вольф
23
Гебре Селасси
21
Лукимия-Мулонготи
5
Калдирола
8
Фритц
3
Гарсия
11
Элиа
14
Хант
16
Макиади
18
Петерсен
9
Ди Санто
4-3-1-2
1
Нойер
5
ван Бюйтен
13
Рафинья
17
Боатенг
5
Алаба
8
Кроос
6
Алькантара
7
Рибери
27
Гетце
13
Мюллер
9
Манджукич
14
Хант
9
Йилдырим
9
Йилдырим
14
Хант
9
Ди Санто
11
Экичи
11
Экичи
9
Ди Санто
16
Макиади
44
Баргфреде
44
Баргфреде
16
Макиади
8
Кроос
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
8
Кроос
17
Боатенг
4
Данте
4
Данте
17
Боатенг
6
Алькантара
14
Писарро
14
Писарро
6
Алькантара
Остались в запасе
Вердер
Бавария
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
28
Том Трибулл
ОП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
28
Том Трибулл
ОП
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вердер - Бавария
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
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