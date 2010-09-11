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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вердер
Бавария - Вердер: обзор матча 11 сентября 2010
Бавария
11.09.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Вердер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вердер
Замена
Д. Йенсен
️️️️
А. Хант
Замена
У. Алмейда
️️️️
М. Марин
Замена
М. Гомес
️️️️
И. Олич
Замена
М. Демичелис
️️️️
Д. ван Бюйтен
Замена
Т. Боровски
️️️️
Весли
Замена
Т. Кроос
️️️️
М. Клозе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
22
Марко Марин
АП
11
Весли
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
4-3-3
22
Бутт
26
Контенто
5
ван Бюйтен
28
Бадштубер
21
Лам
7
Рибери
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
40
Олич
11
Клозе
13
Мюллер
4-1-2-2-1
1
Визе
8
Фритц
8
Пасанен
4
Предль
16
Сильвестр
0
Фрингс
14
Хант
44
Баргфреде
22
Марин
11
Весли
7
Арнаутович
5
ван Бюйтен
2
Демичелис
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
11
Клозе
8
Кроос
8
Кроос
11
Клозе
40
Олич
27
Гомес
27
Гомес
40
Олич
11
Весли
6
Боровски
6
Боровски
11
Весли
14
Хант
7
Йенсен
7
Йенсен
14
Хант
22
Марин
9
Алмейда
9
Алмейда
22
Марин
Остались в запасе
Бавария
Вердер
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Бавария - Вердер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Альянц Арена
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