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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Вердер
Бавария - Вердер: обзор матча 15 мая 2010
Бавария
15.05.2010, суббота, 22:00
Германия. Кубок, Финал
4 : 0
Завершен
Вердер
35'
А. Роббен (П)
52'
И. Олич
63'
Ф. Рибери
83'
Б. Швайнштайгер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Вердер
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
А. Роббен
ГОЛ! 4:0!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
Ф. Лам
Замена
М. Клозе
️️️️
И. Олич
Замена
А. Тимощук
️️️️
Т. Мюллер
Вторая желтая
Т. Фрингс
Замена
Д. Йенсен
️️️️
Т. Боровски
Желтая карточка
Т. Боровски
Желтая карточка
К. Фритц
ГОЛ! 3:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
М. ван Боммел
Желтая карточка
Т. Фрингс
Замена
М. Марин
️️️️
Ф. Баргфреде
ГОЛ! 2:0!
И. Олич
Замена
У. Алмейда
️️️️
А. Хант
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Роббен
Желтая карточка
И. Олич
19'
Желтая карточка
М. ван Боммел
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Вердер
1
Тим Визе
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
(К)
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
10
Месут Озил
АП
44
Филипп Баргфреде
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
14
Аарон Хант
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
22
Марко Марин
АП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
4-4-2
22
Бутт
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
2
Демичелис
21
Лам
7
Рибери
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
10
Роббен
40
Олич
13
Мюллер
4-3-1-2
1
Визе
8
Фритц
27
Налдо
4
Мертезакер
17
Бениш
44
Баргфреде
6
Боровски
0
Фрингс
10
Озил
14
Хант
14
Писарро
13
Мюллер
44
Тимощук
44
Тимощук
13
Мюллер
10
Роббен
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
10
Роббен
40
Олич
11
Клозе
11
Клозе
40
Олич
6
Боровски
7
Йенсен
7
Йенсен
6
Боровски
44
Баргфреде
22
Марин
22
Марин
44
Баргфреде
14
Хант
9
Алмейда
9
Алмейда
14
Хант
Остались в запасе
Бавария
Вердер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
27
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Бавария - Вердер
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Олимпиаштадион
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