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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вердер
Бавария - Вердер: обзор матча 12 марта 2016
Бавария
12.03.2016, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
5 : 0
Завершен
Вердер
9'
Т. Алькантара
31'
Т. Мюллер
66'
Т. Мюллер
86'
Р. Левандовски
90'
Т. Алькантара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вердер
ГОЛ! 5:0!
Т. Алькантара
Пас отдал
К. Коман
90'
ГОЛ! 4:0!
Р. Левандовски
86'
83'
Желтая карточка
У. Гарсия
77'
Замена
У. Гарсия
️️️️
С. Гарсия
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Т. Мюллер
74'
Замена
Рафинья
️️️️
Й. Киммих
68'
67'
Желтая карточка
П. Джилободжи
ГОЛ! 3:0!
Т. Мюллер
66'
Замена
С. Роде
️️️️
М. Гетце
54'
45'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
М. Велькович
45'
Замена
М. Лоренцен
️️️️
Л. Озтюнали
Желтая карточка
Ф. Рибери
35'
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
К. Коман
31'
25'
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
ГОЛ! 1:0!
Т. Алькантара
Пас отдал
К. Коман
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Вердер
25
Герхард Треммель
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Нойер
4
Бенатиа
5
Алаба
21
Лам
6
Киммих
7
Рибери
3
Алонсо
6
Алькантара
21
Коман
27
Гетце
13
Мюллер
3-3-3-1
1
Видвальд
3
Джилободжи
23
Вестергор
6
Гальвез
23
Гебре Селасси
27
Гриллич
13
Велькович
21
Озтюнали
60
Ятабаре
3
Гарсия
11
Уджа
6
Киммих
13
Рафинья
13
Рафинья
6
Киммих
27
Гетце
17
Роде
17
Роде
27
Гетце
13
Мюллер
9
Левандовски
9
Левандовски
13
Мюллер
3
Гарсия
25
Гарсия
25
Гарсия
3
Гарсия
13
Велькович
30
Кляйнхайзлер
30
Кляйнхайзлер
13
Велькович
21
Озтюнали
9
Лоренцен
9
Лоренцен
21
Озтюнали
Остались в запасе
Бавария
Вердер
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Герхард Треммель
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Бавария - Вердер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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