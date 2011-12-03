Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вердер
Бавария - Вердер: обзор матча 03 декабря 2011
Бавария
03.12.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
4 : 1
Завершен
Вердер
20'
Ф. Рибери
70'
А. Роббен (П)
78'
Ф. Рибери
84'
А. Роббен (П)
54'
М. Розенберг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вердер
Замена
Д. Праньич
️️️️
Ф. Рибери
+1
Замена
Д. Контенто
️️️️
Т. Мюллер
+1
Замена
Весли
️️️️
М. Розенберг
Желтая карточка
Т. Кроос
ГОЛ с пенальти! 4:1!
А. Роббен
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Красная карточка
А. Хант
ГОЛ! 3:1!
Ф. Рибери
Пас отдал
М. Гомес
Замена
С. Вагнер
️️️️
М. Марин
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Роббен
Желтая карточка
А. Вольф
Замена
А. Роббен
️️️️
Д. Алаба
ГОЛ! 1:1!
М. Розенберг
Пас отдал
К. Писарро
Замена
М. Розенберг
️️️️
М. Арнаутович
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Д. Алаба
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
5
Давид Алаба
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
22
Александар Игньевски
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЛП
44
Филипп Баргфреде
ОП
22
Марко Марин
АП
8
Клеменс Фритц
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Вердер
33
Кристиан Фандер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
27
Флориан Тринкс
АП
11
Весли
АП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
21
Лам
5
ван Бюйтен
28
Бадштубер
17
Боатенг
14
Густаво
5
Алаба
7
Рибери
8
Кроос
13
Мюллер
27
Гомес
4-1-2-1-2
1
Милиц
31
Вольф
27
Налдо
19
Папастатопулос
22
Игньевски
44
Баргфреде
8
Фритц
14
Хант
22
Марин
7
Арнаутович
14
Писарро
13
Мюллер
26
Контенто
26
Контенто
13
Мюллер
7
Рибери
32
Праньич
32
Праньич
7
Рибери
5
Алаба
10
Роббен
10
Роббен
5
Алаба
Розенберг
11
Весли
11
Весли
Розенберг
7
Арнаутович
9
Розенберг
9
Розенберг
7
Арнаутович
22
Марин
2
Вагнер
2
Вагнер
22
Марин
Остались в запасе
Бавария
Вердер
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
33
Кристиан Фандер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
27
Флориан Тринкс
АП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
33
Кристиан Фандер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
27
Флориан Тринкс
АП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Бавария - Вердер
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 18:25 (прямая)
Новости команд
Все
Бавария
Вердер
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
Вчера, 23:03
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
Вчера, 18:40
4
Нойер с большой вероятностью завершит карьеру в конце сезона
Вчера, 18:27
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
Вчера, 23:03
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
Вчера, 18:40
4
Нойер с большой вероятностью завершит карьеру в конце сезона
Вчера, 18:27
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+