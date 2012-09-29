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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Бавария
Вердер - Бавария: обзор матча 29 сентября 2012
Вердер
29.09.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
81'
Л. Густаво
83'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Бавария
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
М. Арнаутович
87'
83'
ГОЛ! 0:2!
М. Манджукич
Пас отдал
Д. Шакири
81'
ГОЛ! 0:1!
Л. Густаво
Пас отдал
Т. Мюллер
Желтая карточка
Д. Акпала
80'
Замена
Д. Акпала
️️️️
Н. Петерсен
77'
75'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Э. Элиа
60'
58'
Замена
М. Манджукич
️️️️
К. Писарро
58'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Т. Кроос
40'
Желтая карточка
Л. Густаво
38'
Желтая карточка
Д. Шакири
Желтая карточка
С. Папастатопулос
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЛП
16
Златко Юнузович
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Милиц
4
Предль
19
Папастатопулос
8
Фритц
23
Гебре Селасси
16
Юнузович
11
Элиа
14
Хант
7
Де Брюйне
18
Петерсен
7
Арнаутович
4-2-2-2
1
Нойер
21
Лам
17
Боатенг
4
Данте
28
Бадштубер
14
Густаво
31
Швайнштайгер
8
Кроос
7
Рибери
13
Мюллер
14
Писарро
7
Арнаутович
44
Баргфреде
44
Баргфреде
7
Арнаутович
11
Элиа
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
11
Элиа
18
Петерсен
17
Акпала
17
Акпала
18
Петерсен
31
Швайнштайгер
88
Мартинес
88
Мартинес
31
Швайнштайгер
8
Кроос
10
Шакири
10
Шакири
8
Кроос
14
Писарро
9
Манджукич
9
Манджукич
14
Писарро
Остались в запасе
Вердер
Бавария
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Вердер - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
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