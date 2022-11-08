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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вердер
Бавария - Вердер: обзор матча 08 ноября 2022
Бавария
08.11.2022, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
6 : 1
Завершен
Вердер
6'
Д. Мусиала
22'
С. Гнабри
26'
Л. Горецка
28'
С. Гнабри
82'
С. Гнабри
84'
М. Тель
10'
Э. Юнг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Вердер
88'
Замена
Н. Рапп
️️️️
К. Гросс
ГОЛ! 6:1!
М. Тель
Пас отдал
Н. Мазрауи
84'
ГОЛ! 5:1!
С. Гнабри
Пас отдал
Н. Мазрауи
82'
Замена
М. Тель
️️️️
Д. Мусиала
71'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Л. Горецка
71'
62'
Замена
Р. Шмид
️️️️
Л. Биттенкурт
59'
Замена
Э. Динкчи
️️️️
О. Бурк
59'
Замена
Й. Стаге
️️️️
И. Груев
Замена
М. Забитцер
️️️️
Л. Эрнандес
57'
Замена
К. Коман
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
57'
46'
Замена
Н. Штарк
️️️️
М. Велькович
ГОЛ! 4:1!
С. Гнабри
Пас отдал
Л. Сане
28'
ГОЛ! 3:1!
Л. Горецка
Пас отдал
Й. Киммих
26'
ГОЛ! 2:1!
С. Гнабри
22'
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Мане
21'
Пенальти не реализован!
Э. Чупо-Мотинг
18'
10'
ГОЛ! 1:1!
Э. Юнг
Пас отдал
М. Вайзер
ГОЛ! 1:0!
Д. Мусиала
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
4
Илия Груев
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Оливер Бурк
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
37
Габриэль Марушич
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нойер
21
Эрнандес
3
Мазрауи
2
Упамекано
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
10
Мане
10
Мусиала
7
Гнабри
13
Чупо-Мотинг
3-4-1-2
1
Павленка
13
Велькович
32
Фридль
5
Юнг
8
Вайзер
36
Гросс
4
Груев
5
Пипер
32
Биттенкурт
33
Дукщ
7
Бурк
27
Горецка
8
Гравенберх
8
Гравенберх
27
Горецка
21
Эрнандес
20
Забитцер
20
Забитцер
21
Эрнандес
13
Чупо-Мотинг
21
Коман
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
10
Мане
10
Сане
10
Сане
10
Мане
10
Мусиала
11
Тель
11
Тель
10
Мусиала
13
Велькович
4
Штарк
4
Штарк
13
Велькович
36
Гросс
6
Рапп
6
Рапп
36
Гросс
4
Груев
6
Стаге
6
Стаге
4
Груев
32
Биттенкурт
10
Шмид
10
Шмид
32
Биттенкурт
7
Бурк
18
Динкчи
18
Динкчи
7
Бурк
Остались в запасе
Бавария
Вердер
26
Свен Ульрайх
ВР
37
Габриэль Марушич
ЦЗ
10
Пауль Ваннер
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
37
Габриэль Марушич
ЦЗ
10
Пауль Ваннер
АП
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Бавария - Вердер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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