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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Бавария
Вердер - Бавария: обзор матча 23 января 2010
Вердер
23.01.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 3
Завершен
Бавария
10'
А. Хант
75'
У. Алмейда
25'
Т. Мюллер
36'
И. Олич
78'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Бавария
Желтая карточка
М. Демичелис
Замена
М. Клозе
️️️️
А. Роббен
ГОЛ! 2:3!
А. Роббен
ГОЛ! 2:2!
У. Алмейда
Пас отдал
М. Марин
Замена
Ф. Рибери
️️️️
И. Олич
Замена
М. Розенберг
️️️️
Т. Боровски
Замена
М. Ренсинг
️️️️
Х. Бутт
Желтая карточка
Т. Визе
Желтая карточка
М. ван Боммел
ГОЛ! 1:2!
И. Олич
Пас отдал
М. Гомес
ГОЛ! 1:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
ГОЛ! 1:0!
А. Хант
Пас отдал
М. Марин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
5
Аймен Абденнур
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
(К)
ОП
6
Тим Боровски
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Вердер
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Визе
5
Абденнур
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Фритц
0
Фрингс
6
Боровски
14
Хант
10
Озил
22
Марин
9
Алмейда
4-3-3
22
Бутт
21
Лам
5
ван Бюйтен
2
Демичелис
28
Бадштубер
10
Роббен
31
Швайнштайгер
6
ван Боммел
40
Олич
13
Мюллер
27
Гомес
6
Боровски
9
Розенберг
9
Розенберг
6
Боровски
22
Бутт
1
Ренсинг
1
Ренсинг
22
Бутт
40
Олич
7
Рибери
7
Рибери
40
Олич
10
Роббен
11
Клозе
11
Клозе
10
Роббен
Остались в запасе
Вердер
Бавария
17
Саид Хусейнович
ЦП
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Остались в запасе
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Вердер - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Везерстадион
Посещаемость:
38500 из 42100 зрителей (91%)
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