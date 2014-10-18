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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вердер
Бавария - Вердер: обзор матча 18 октября 2014
Бавария
18.10.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
6 : 0
Завершен
Вердер
20'
Ф. Лам
27'
Х. Алонсо
43'
Т. Мюллер (П)
45'
М. Гетце
79'
Ф. Лам
86'
М. Гетце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вердер
ГОЛ! 6:0!
М. Гетце
Пас отдал
Т. Мюллер
86'
79'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Ф. Ди Санто
ГОЛ! 5:0!
Ф. Лам
Пас отдал
Д. Шакири
79'
75'
Желтая карточка
А. Гальвез
62'
Замена
А. Гальвез
️️️️
Ф. Кроос
Замена
Д. Шакири
️️️️
А. Роббен
61'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Х. Алонсо
61'
46'
Замена
М. Буш
️️️️
Э. Элиа
Замена
Х. Бернат
️️️️
Д. Алаба
46'
ГОЛ! 4:0!
М. Гетце
Пас отдал
Д. Алаба
45'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Т. Мюллер
43'
ГОЛ! 2:0!
Х. Алонсо
27'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лам
Пас отдал
Т. Мюллер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Бавария
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Вердер
22
Райф Хусич
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Изет Хайрович
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Нойер
4
Данте
5
Алаба
13
Рафинья
17
Боатенг
21
Лам
3
Алонсо
23
Хейбьерг
10
Роббен
27
Гетце
13
Мюллер
3-5-1-1
30
Вольф
8
Фритц
4
Предль
21
Лукимия-Мулонготи
31
Бартельс
11
Элиа
23
Кроос
16
Юнузович
3
Гарсия
16
Макиади
9
Ди Санто
5
Алаба
24
Бернат
24
Бернат
5
Алаба
3
Алонсо
7
Рибери
7
Рибери
3
Алонсо
10
Роббен
10
Шакири
10
Шакири
10
Роббен
11
Элиа
2
Буш
2
Буш
11
Элиа
23
Кроос
6
Гальвез
6
Гальвез
23
Кроос
9
Ди Санто
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Ди Санто
Остались в запасе
Бавария
Вердер
22
Том Штарке
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
22
Райф Хусич
ВР
20
Изет Хайрович
ПВ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
22
Райф Хусич
ВР
20
Изет Хайрович
ПВ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Бавария - Вердер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Альянц Арена
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