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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Бавария
Вердер - Бавария: обзор матча 29 января 2011
Вердер
29.01.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
49'
П. Мертезакер
64'
А. Роббен
75'
П. Мертезакер (АГ)
85'
М. Клозе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Бавария
Замена
С. Милиц
️️️️
А. Хант
Красная карточка
Т. Визе
ГОЛ! 1:3!
М. Клозе
Пас отдал
Т. Мюллер
Желтая карточка
А. Роббен
Замена
Брено
️️️️
М. Гомес
Замена
С. Вагнер
️️️️
К. Фритц
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
П. Мертезакер
Замена
М. Клозе
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
Ф. Тринкс
️️️️
М. Марин
ГОЛ! 1:1!
А. Роббен
Пас отдал
Д. Праньич
ГОЛ! 1:0!
П. Мертезакер
Пас отдал
С. Предль
Желтая карточка
С. Предль
Желтая карточка
К. Писарро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Петри Пасанен
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
4
Себастьян Предль
ОП
0
Торстен Фрингс
(К)
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
22
Марко Марин
АП
44
Филипп Баргфреде
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
16
Андреас Оттль
ОП
32
Даниэль Праньич
ОП
14
Луис Густаво
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Тим Боровски
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
9
Денни Авдич
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
33
Брено
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Визе
16
Сильвестр
4
Мертезакер
8
Пасанен
8
Фритц
4
Предль
0
Фрингс
14
Хант
44
Баргфреде
22
Марин
14
Писарро
3-3-2-2
1
Крафт
21
Лам
44
Тимощук
28
Бадштубер
16
Оттль
32
Праньич
14
Густаво
10
Роббен
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
27
Гомес
14
Хант
1
Милиц
1
Милиц
14
Хант
22
Марин
27
Тринкс
27
Тринкс
22
Марин
8
Фритц
2
Вагнер
2
Вагнер
8
Фритц
27
Гомес
33
Брено
33
Брено
27
Гомес
31
Швайнштайгер
11
Клозе
11
Клозе
31
Швайнштайгер
Остались в запасе
Вердер
Бавария
9
Денни Авдич
ЦФ
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Тим Боровски
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
9
Денни Авдич
ЦФ
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Тим Боровски
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Вердер - Бавария
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 17:25 (прямая)
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