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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вердер
Бавария - Вердер: обзор матча 26 апреля 2014
Бавария
26.04.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
5 : 2
Завершен
Вердер
20'
Ф. Рибери
53'
К. Писарро
57'
К. Писарро
61'
Б. Швайнштайгер
74'
А. Роббен
10'
Т. Гебре Селасси
36'
А. Хант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вердер
83'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
А. Хант
76'
Желтая карточка
Л. Калдирола
Замена
Д. Контенто
️️️️
Д. Алаба
76'
ГОЛ! 5:2!
А. Роббен
74'
Замена
А. Роббен
️️️️
Данте
73'
71'
Замена
Э. Элиа
️️️️
Ф. Ди Санто
ГОЛ! 4:2!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
Ф. Лам
61'
ГОЛ! 3:2!
К. Писарро
Пас отдал
Д. Алаба
57'
55'
Замена
А. Игньевски
️️️️
С. Макиади
ГОЛ! 2:2!
К. Писарро
Пас отдал
Т. Мюллер
53'
Замена
Ф. Лам
️️️️
М. Вайзер
46'
Желтая карточка
Т. Мюллер
38'
36'
ГОЛ! 1:2!
А. Хант
Пас отдал
Ф. Ди Санто
ГОЛ! 1:1!
Ф. Рибери
Пас отдал
К. Писарро
20'
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гебре Селасси
Пас отдал
С. Макиади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
14
Аарон Хант
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Бавария
1
Лукас Редер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
5
Алаба
4
Данте
17
Боатенг
8
Вайзер
88
Мартинес
7
Рибери
31
Швайнштайгер
27
Гетце
13
Мюллер
14
Писарро
4-5-1
30
Вольф
23
Гебре Селасси
4
Предль
5
Калдирола
8
Фритц
14
Хант
16
Юнузович
16
Макиади
44
Баргфреде
3
Гарсия
9
Ди Санто
5
Алаба
26
Контенто
26
Контенто
5
Алаба
8
Вайзер
21
Лам
21
Лам
8
Вайзер
4
Данте
10
Роббен
10
Роббен
4
Данте
16
Макиади
22
Игньевски
22
Игньевски
16
Макиади
9
Ди Санто
11
Элиа
11
Элиа
9
Ди Санто
14
Хант
23
Кроос
23
Кроос
14
Хант
Остались в запасе
Бавария
Вердер
1
Лукас Редер
ВР
8
Тони Кроос
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
1
Лукас Редер
ВР
8
Тони Кроос
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Остались в запасе
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Бавария - Вердер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Альянц Арена
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