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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Бавария
Вердер - Бавария: обзор матча 01 декабря 2018
Вердер
01.12.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
33'
Ю. Осако
20'
С. Гнабри
50'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Бавария
Вторая желтая
Н. Мойсандер
90'
+2
82'
Желтая карточка
Т. Алькантара
79'
Желтая карточка
Д. Алаба
Желтая карточка
Н. Шахин
68'
50'
ГОЛ! 1:2!
С. Гнабри
Пас отдал
Т. Мюллер
Желтая карточка
Н. Мойсандер
36'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Осако
Пас отдал
М. Крузе
33'
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Гнабри
Пас отдал
Й. Киммих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Дэви Классен
АП
10
Макс Крузе
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вердер
22
Лука Плогман
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
7
Милот Рашица
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Арьен Роббен
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-2-1-3
1
Павленка
6
Аугустинссон
4
Мойсандер
13
Велькович
23
Гебре Селасси
8
Эггештайн
8
Шахин
18
Классен
19
Эггештайн
10
Осако
10
Крузе
4-1-2-1-2
1
Нойер
13
Рафинья
5
Алаба
17
Боатенг
25
Зюле
6
Киммих
7
Рибери
27
Горецка
7
Гнабри
13
Мюллер
9
Левандовски
Остались в запасе
Вердер
Бавария
7
Милот Рашица
ПВ
22
Лука Плогман
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
26
Свен Ульрайх
ВР
88
Хави Мартинес
ОП
10
Арьен Роббен
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
7
Милот Рашица
ПВ
22
Лука Плогман
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
88
Хави Мартинес
ОП
10
Арьен Роббен
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Вердер - Бавария
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
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