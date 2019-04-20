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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вердер
Бавария - Вердер: обзор матча 20 апреля 2019
Бавария
20.04.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Вердер
75'
Н. Зюле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вердер
ГОЛ! 1:0!
Н. Зюле
Пас отдал
Т. Алькантара
75'
58'
Вторая желтая
М. Велькович
28'
Желтая карточка
М. Велькович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Бавария
13
Рафинья
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
3-2-1-2-2
26
Ульрайх
5
Алаба
25
Зюле
17
Боатенг
88
Мартинес
6
Киммих
6
Алькантара
21
Коман
7
Гнабри
13
Мюллер
9
Левандовски
4-3-2-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
13
Велькович
6
Аугустинссон
8
Мевальд
8
Эггештайн
8
Шахин
7
Рашица
18
Классен
10
Крузе
Остались в запасе
Бавария
Вердер
13
Рафинья
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
13
Рафинья
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Бавария - Вердер
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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