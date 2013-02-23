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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вердер
Бавария - Вердер: обзор матча 23 февраля 2013
Бавария
23.02.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
6 : 1
Завершен
Вердер
25'
А. Роббен
29'
Х. Мартинес
49'
Т. Гебре Селасси (АГ)
52'
М. Гомес
86'
Ф. Рибери
89'
М. Гомес
58'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вердер
ГОЛ! 6:1!
М. Гомес
Пас отдал
А. Роббен
89'
ГОЛ! 5:1!
Ф. Рибери
Пас отдал
Ф. Лам
86'
Замена
К. Писарро
️️️️
Д. Шакири
72'
67'
Желтая карточка
М. Павлович
58'
ГОЛ! 4:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
А. Игньевски
Замена
А. Тимощук
️️️️
Х. Мартинес
53'
ГОЛ! 4:0!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Рибери
52'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Т. Гебре Селасси
49'
46'
Замена
М. Павлович
️️️️
А. Хант
44'
Красная карточка
С. Предль
ГОЛ! 2:0!
Х. Мартинес
Пас отдал
А. Роббен
29'
28'
Желтая карточка
З. Юнузович
ГОЛ! 1:0!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Лам
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
14
Луис Густаво
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
28
Том Трибулл
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Нойер
26
Контенто
17
Боатенг
4
Данте
21
Лам
88
Мартинес
14
Густаво
7
Рибери
10
Роббен
10
Шакири
27
Гомес
3-2-2-1-2
1
Милиц
21
Лукимия-Мулонготи
4
Предль
22
Игньевски
23
Гебре Селасси
26
Шмитц
16
Юнузович
14
Хант
7
Де Брюйне
18
Петерсен
7
Арнаутович
88
Мартинес
44
Тимощук
44
Тимощук
88
Мартинес
10
Шакири
14
Писарро
14
Писарро
10
Шакири
14
Хант
4
Павлович
4
Павлович
14
Хант
Остались в запасе
Бавария
Вердер
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
30
Рихард Штребингер
ВР
9
Озкан Йилдырим
ЛП
28
Том Трибулл
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
9
Озкан Йилдырим
ЛП
28
Том Трибулл
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Бавария - Вердер
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Альянц Арена
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