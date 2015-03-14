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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Бавария
Вердер - Бавария: обзор матча 14 марта 2015
Вердер
14.03.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 4
Завершен
Бавария
22'
Т. Мюллер
43'
Д. Алаба
74'
Р. Левандовски
90'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Бавария
90'
ГОЛ! 0:4!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
Замена
Ф. Кроос
️️️️
Ф. Бартельс
89'
83'
Замена
М. Вайзер
️️️️
Рафинья
82'
Замена
Данте
️️️️
Д. Боатенг
Замена
Я. Штернберг
️️️️
С. Гарсия
81'
80'
Замена
Ф. Лам
️️️️
М. Гетце
74'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
Желтая карточка
С. Гарсия
68'
68'
Желтая карточка
Д. Боатенг
Желтая карточка
З. Юнузович
66'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Л. Озтюнали
63'
Желтая карточка
С. Предль
62'
62'
Желтая карточка
М. Бенатиа
43'
ГОЛ! 0:2!
Д. Алаба
26'
Желтая карточка
Рафинья
22'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Клеменс Фритц
(К)
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
31
Фин Бартельс
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
5
Давид Алаба
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
(К)
ОП
17
Себастьян Роде
ОП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вердер
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
4-1-3-2
30
Вольф
3
Гарсия
23
Вестергор
4
Предль
23
Гебре Селасси
44
Баргфреде
16
Юнузович
8
Фритц
21
Озтюнали
9
Зелке
31
Бартельс
4-2-1-1-2
25
Рейна
13
Рафинья
17
Боатенг
4
Бенатиа
24
Бернат
31
Швайнштайгер
17
Роде
5
Алаба
27
Гетце
9
Левандовски
13
Мюллер
21
Озтюнали
20
Хайрович
20
Хайрович
21
Озтюнали
3
Гарсия
3
Штернберг
3
Штернберг
3
Гарсия
31
Бартельс
23
Кроос
23
Кроос
31
Бартельс
17
Боатенг
4
Данте
4
Данте
17
Боатенг
27
Гетце
21
Лам
21
Лам
27
Гетце
13
Рафинья
8
Вайзер
8
Вайзер
13
Рафинья
Остались в запасе
Вердер
Бавария
33
Левент Айчичек
ЦП
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
22
Том Штарке
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
33
Левент Айчичек
ЦП
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вердер - Бавария
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 17:25 (прямая)
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