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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Бавария
Вердер - Бавария: обзор матча 17 октября 2015
Вердер
17.10.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
23'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Бавария
90'
+2
Замена
М. Пантович
️️️️
А. Видаль
82'
Желтая карточка
Й. Киммих
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
80'
78'
Замена
Й. Киммих
️️️️
Рафинья
Замена
К. Писарро
️️️️
К. Фритц
78'
Желтая карточка
С. Гарсия
60'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
М. Лоренцен
59'
42'
Желтая карточка
Рафинья
23'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Т. Алькантара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Златко Юнузович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Оливер Хюсинг
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
27
Милош Пантович
АП
4-4-2
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
21
Лукимия-Мулонготи
6
Гальвез
8
Фритц
3
Гарсия
44
Баргфреде
31
Бартельс
16
Юнузович
9
Лоренцен
11
Уджа
3-2-3-2
1
Нойер
13
Рафинья
17
Боатенг
5
Алаба
21
Лам
24
Бернат
23
Видаль
3
Алонсо
6
Алькантара
13
Мюллер
9
Левандовски
9
Лоренцен
21
Озтюнали
21
Озтюнали
9
Лоренцен
8
Фритц
14
Писарро
14
Писарро
8
Фритц
23
Видаль
27
Пантович
27
Пантович
23
Видаль
13
Рафинья
6
Киммих
6
Киммих
13
Рафинья
Остались в запасе
Вердер
Бавария
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Оливер Хюсинг
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Оливер Хюсинг
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вердер - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Везерстадион
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