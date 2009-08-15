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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вердер
Бавария - Вердер: обзор матча 15 августа 2009
Бавария
15.08.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
72'
М. Гомес
39'
М. Озил
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вердер
Замена
У. Алмейда
️️️️
М. Озил
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Х. Алтынтоп
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Лам
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Х. Соса
Замена
П. Нимайер
️️️️
М. Марин
Замена
И. Олич
️️️️
М. Клозе
ГОЛ! 0:1!
М. Озил
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
7
Хосе Соса
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Вердер
1
Тим Визе
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
8
Петри Пасанен
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
6
Тим Боровски
ЦП
0
Торстен Фрингс
(К)
ЦП
10
Месут Озил
АП
22
Марко Марин
АП
28
Бубакар Саного
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Вердер
33
Кристиан Фандер
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ренсинг
32
Праньич
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
21
Лам
44
Тимощук
31
Швайнштайгер
34
Алтынтоп
7
Соса
11
Клозе
27
Гомес
4-2-2-1
1
Визе
8
Фритц
8
Пасанен
4
Мертезакер
17
Бениш
6
Боровски
0
Фрингс
10
Озил
22
Марин
28
Саного
7
Соса
7
Рибери
7
Рибери
7
Соса
11
Клозе
40
Олич
40
Олич
11
Клозе
34
Алтынтоп
13
Мюллер
13
Мюллер
34
Алтынтоп
22
Марин
18
Нимайер
18
Нимайер
22
Марин
10
Озил
9
Алмейда
9
Алмейда
10
Озил
Остались в запасе
Бавария
Вердер
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
33
Кристиан Фандер
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Остались в запасе
33
Кристиан Фандер
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Бавария - Вердер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Альянц Арена
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