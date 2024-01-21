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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вердер
Бавария - Вердер: обзор матча 21 января 2024
Бавария
21.01.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Вердер
59'
М. Вайзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Вердер
89'
Замена
О. Деман
️️️️
Ф. Агу
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
К. Коман
84'
84'
Замена
Д. Ковнацки
️️️️
Р. Шмид
Желтая карточка
М. де Лигт
74'
71'
Желтая карточка
Р. Шмид
65'
Замена
Р. Борре
️️️️
Н. Вольтемаде
Замена
М. Тель
️️️️
А. Дэвис
64'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Й. Киммих
64'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Р. Геррейру
64'
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Вайзер
Желтая карточка
Й. Киммих
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
44
Сенне Линен
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
36
Кристиан Гросс
ОП
10
Kein Sato
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
4
де Лигт
2
Упамекано
22
Геррейру
6
Киммих
27
Лаймер
21
Коман
10
Мусиала
10
Сане
9
Кейн
3-2-2-2-1
16
Цеттерер
5
Юнг
32
Фридль
4
Штарк
27
Агу
8
Вайзер
44
Линен
6
Стаге
11
Нджинма
10
Шмид
27
Вольтемаде
22
Геррейру
27
Горецка
27
Горецка
22
Геррейру
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
21
Коман
19
Дэвис
11
Тель
11
Тель
19
Дэвис
6
Киммих
13
Мюллер
13
Мюллер
6
Киммих
27
Агу
2
Деман
2
Деман
27
Агу
10
Шмид
9
Ковнацки
9
Ковнацки
10
Шмид
27
Вольтемаде
19
Борре
19
Борре
27
Вольтемаде
Остались в запасе
Бавария
Вердер
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
14
Ловро Звонарек
АП
Главный тренер
Томас Тухель
1
Иржи Павленка
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
10
Kein Sato
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
14
Ловро Звонарек
АП
Остались в запасе
1
Иржи Павленка
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
10
Kein Sato
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Бавария - Вердер
2
1
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
12
7
Офсайды
2
1
Количество передач
687
325
Сейвы
2
7
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.87
0.36
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Альянц Арена
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