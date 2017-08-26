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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Бавария
Вердер - Бавария: обзор матча 26 августа 2017
Вердер
26.08.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
72'
Р. Левандовски
75'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Бавария
75'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
72'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Коман
60'
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
М. Эггештайн
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
4
Роберт Бауэр
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-1-4-1
1
Павленка
6
Аугустинссон
22
Сане
13
Велькович
23
Гебре Селасси
27
Делэни
4
Бауэр
8
Гондорф
8
Эггештайн
31
Бартельс
10
Крузе
3-1-5-1
1
Нойер
25
Зюле
15
Хуммельс
5
Алаба
6
Киммих
10
Роббен
23
Видаль
6
Алькантара
8
Толиссо
7
Рибери
9
Левандовски
Остались в запасе
Вердер
Бавария
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Вердер - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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